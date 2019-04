火鍋店不滿市府要求建100個停車位才能開業（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

中半島一間自助火鍋店,4個月前與San Bruno市簽約租了一個新鋪位,當時租約並沒有要求火鍋店提供停車位,但市府現在突然要求該餐廳必須自費建100個停車位才能開業,引來餐廳的抗議。

在San Mateo市經營海中鍋Seapot自助火鍋餐廳的老闆,4個月前在中半島San Bruno市租了一個新鋪位,準備開新店。

這棟位於San Bruno市San Mateo Avenue與El Camino Real交界路口仍在興建中的商住項目Plaza Project,下面一樓一個最大鋪位的租戶就是海中鍋。

海中鍋合夥人之一的Wayne Ma說:”當時我們都有向政府部門提供我們的申請表,裝修的申請表,我們也得到批准,但4個月後,當我們簽完所有租約之後,準備動工的時候,政府就需要我們額外興建100個停車位,需要我們自己出錢去做,我覺得這樣不合理。”

Wayne說,與項目業主簽約時,並沒有要求餐廳負責建100個停車位,因為該項目當時獲市府豁免,無須提供額外停車位給商用區域,但市府現在卻出爾反爾。

Wayne說:”而且我覺得他們應該提前,當我們申請開餐館的時候,他們應該當時就告訴我們需要興建100個停車位,而不是我們所有的東西都準備好了,所有合約都簽好,4個月之後才要我們額外出錢去建這些車位,令我們大大提高了成本,如果我們一早知道需要興建這100個車位的話,我相信我們不會在這個地址興建餐館。”

Wayne表示,由於海中鍋租的鋪位面積最大,而且大廈目前尚未完工,因此還不知道其他租戶是否也被要求建停車位,但在附近開業的Walgreens藥房,也沒有被要求建停車位,因此很不公平,也令餐廳開業計劃受到阻礙,不僅打擊小商業,而且也影響城市經濟。

Wayne說:”我覺得我們開業之後,可以為San Bruno市帶來多些消費者,也可以幫到其他小商戶,而且San Bruno市也會多些稅收,我覺得是雙贏,而不是這樣好像打擊我們小商戶,他們要解決停車位的問題,就應該他們政府用其它方法解決,而不是將它加到我們小商戶這裡。”

本台目前尚未收到San Bruno市府的回應,海中鍋目前已提出上訴,下星期二4月9日在San Bruno市議會例會中,將有一個相關聽證會,他們希望可以得到San Bruno市民到場支持。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。