南灣聖荷西市一名長者,在自己住屋的車道上,被一名只有14歲的少年搶走汽車,該名少年期間更毆打長者,犯案過程被閉路電視拍下。

72歲男事主Hector Estrada表示,他開車購物回家時,被14歲的匪徒命令交出車匙,事主拒絕,匪徒就掏槍威脅。

但是事主指不管他有槍,匪徒於是去搶車匙,雙方一度糾纏起來,事主的臉部被打傷,眼鏡碎裂。

匪徒得手後開車逃走,但在現場兩英里附近撞車,之後徒步逃逸,警方不久後找出匪徒並將他拘捕。

