東灣Richmond-San Rafael大橋週五中午有水泥塊從上層掉落下層,觸發當局要緊急關閉東行兩條行車線,以進行搶修。

加州公路巡警局是於中午12時45分接獲舉報,指大橋中段以西有水泥塊掉下,目前當局已關閉東行線第三和第四條行車線,並於下午2時10分發出交通阻塞警告。

