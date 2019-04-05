加州一稅務計劃讓有工作低收入人士多得退稅（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

加州一個稅務計劃，讓有工作的低收入人士報稅後，得到多一些退稅，計劃的詳情是怎樣呢？

加州的CALEITC勞動所得稅抵免計劃，今年是第三年舉行，為一些有工作，不論是自僱或受僱的低收入成年人提供額外多一點的退稅。

加州眾議員丁右立（Phil Ting）週四來到舊金山州立大學，特別鼓勵低收入的大學生報稅，用退稅來津貼生活。

他表示，很多人的收入很低，低到可能不需要報稅，但他們往往不知道，CALEITC計劃會幫他們申請到退稅。

丁右立說：”因為收入太低，很多在這水平的人不明白，他們有機會取回數百元，甚至數千元的退稅，所以他們不報稅，此所以我們今天來宣傳。”

丁右立指出，合資格的單身人士，年收入約少於17,000元，家庭的年收入是少於25,000元，只要去報稅，CALEITC計劃會為合資格的人自動提供退稅。

去年，一共有140萬人透過這個計劃，得到約3億4,000萬的退稅，而今年就從州府的預算中爭取多幾百萬的撥款，令全州的合資格人士增加至約200萬人。

今年的報稅季度將於4月15日結束，不過丁右立表示，這個計劃就算過了日期，都可以照樣申請。

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