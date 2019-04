加州一稅務計劃讓有工作低收入人士多得退稅（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

加州一個稅務計劃,讓有工作的低收入人士報稅後,得到多一些退稅,計劃的詳情是怎樣呢?

加州的CALEITC勞動所得稅抵免計劃,今年是第三年舉行,為一些有工作,不論是自僱或受僱的低收入成年人提供額外多一點的退稅。

加州眾議員丁右立(Phil Ting)週四來到舊金山州立大學,特別鼓勵低收入的大學生報稅,用退稅來津貼生活。

他表示,很多人的收入很低,低到可能不需要報稅,但他們往往不知道,CALEITC計劃會幫他們申請到退稅。

丁右立說:”因為收入太低,很多在這水平的人不明白,他們有機會取回數百元,甚至數千元的退稅,所以他們不報稅,此所以我們今天來宣傳。”

丁右立指出,合資格的單身人士,年收入約少於17,000元,家庭的年收入是少於25,000元,只要去報稅,CALEITC計劃會為合資格的人自動提供退稅。

去年,一共有140萬人透過這個計劃,得到約3億4,000萬的退稅,而今年就從州府的預算中爭取多幾百萬的撥款,令全州的合資格人士增加至約200萬人。

今年的報稅季度將於4月15日結束,不過丁右立表示,這個計劃就算過了日期,都可以照樣申請。

