中國籍女子被控為中國留學生虛報就業證明申請實習簽證（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

灣區中國藉女子Weiyun Huang,被控操控一間空殼公司,為大量中國留學生虛報就業證明申請OPT簽證,留在美國實習工作。

法庭文件顯示,聯邦調查員上星期發現一個名為http://Findream.us 的公司網站,該公司聲稱提供高科技行業顧問,又聲稱在南灣Mountain View市中心、芝加哥和洛杉磯都有分部。

本台週四去過聲稱是公司分部的Mountain View地址,不過發現Findream公司已經不存在。

聯邦起訴書指出,Findream是一間虛假的公司,僱用持有F-1學生簽證的中國留學生,並提供虛假就業證明,讓學生能申請OPT簽證,延長逗留在美國的時間。

OPT”實習工作”許可證,允許外國學生和畢業生在美國工作12個月。

法庭文件顯示,Findream網站頁面上的職員相片,取自網上隨處可得的素材圖片。

根據起訴書內容,調查員沿著Findream網站發現另一個網站www.chineselookingforjob.com,由被告Weiyun “Kelly” Huang經營,該網站大部份都是中文字,聲稱幫打算留在美國的中國留學生提供”OPT挂靠”服務。

該網站上列明,”挂靠”就是讓學生”假裝”工作,充當有工作經驗,再”以假亂真”找一份滿意的工作,而被告Huang涉嫌從中收取超過150萬元。

起訴書又指出,Findream公司在過去6年於全國僱用了大約1,900名F-1簽證持有人,幫他們申請OPT。

法庭文件指出,其中一名Findream僱用的實習生,是早前被控間諜罪的中國藉男子Ji Chaoqun,譯音季超群。

Ji涉嫌為中國政府監視美國工程師和科學家,包括國防承包商。

Ji在2013年以學生簽證來美,2017年聲稱受僱於Findream公司,去年9月被捕。

