中國籍女子被控為中國留學生虛報就業證明申請實習簽證（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

灣區中國藉女子Weiyun Huang，被控操控一間空殼公司，為大量中國留學生虛報就業證明申請OPT簽證，留在美國實習工作。

法庭文件顯示，聯邦調查員上星期發現一個名為http://Findream.us 的公司網站，該公司聲稱提供高科技行業顧問，又聲稱在南灣Mountain View市中心、芝加哥和洛杉磯都有分部。

本台週四去過聲稱是公司分部的Mountain View地址，不過發現Findream公司已經不存在。

聯邦起訴書指出，Findream是一間虛假的公司，僱用持有F-1學生簽證的中國留學生，並提供虛假就業證明，讓學生能申請OPT簽證，延長逗留在美國的時間。

OPT”實習工作”許可證，允許外國學生和畢業生在美國工作12個月。

法庭文件顯示，Findream網站頁面上的職員相片，取自網上隨處可得的素材圖片。

根據起訴書內容，調查員沿著Findream網站發現另一個網站www.chineselookingforjob.com，由被告Weiyun “Kelly” Huang經營，該網站大部份都是中文字，聲稱幫打算留在美國的中國留學生提供”OPT挂靠”服務。

該網站上列明，”挂靠”就是讓學生”假裝”工作，充當有工作經驗，再”以假亂真”找一份滿意的工作，而被告Huang涉嫌從中收取超過150萬元。

起訴書又指出，Findream公司在過去6年於全國僱用了大約1,900名F-1簽證持有人，幫他們申請OPT。

法庭文件指出，其中一名Findream僱用的實習生，是早前被控間諜罪的中國藉男子Ji Chaoqun，譯音季超群。

Ji涉嫌為中國政府監視美國工程師和科學家，包括國防承包商。

Ji在2013年以學生簽證來美，2017年聲稱受僱於Findream公司，去年9月被捕。

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