奧克蘭鬼船倉庫致命大火開審 華裔業主拒作證

【KTSF 鄭麗娜報導】

2016年12月2號,東灣奧克蘭(屋崙)Ghost Ship倉庫發生大火,造成36人死亡,倉庫的兩個老闆週四出庭,但拒絕作證。

Ghost Ship倉庫的兩個老闆Eva Ng和她的弟弟Kai Ng週四出庭,律師質問他們與主要租戶Derick Almena的關係。和是否對2016年的倉庫火災負上任何責任,他們拒絕回答,也拒絕回答是否知道有人住在沒有居住許可證的倉庫裡。

檢察官詢問Eva Ng,是否於2013年11月10號將倉庫出租給Almena和Nicholas Bouchard,她同樣拒絕回答,並引用憲法第五修正案的權利,拒絕自證其罪。

倉庫的第三名業主是Eva的母親Chor Ng,但辯護律師說,她在火災後逃往中國。

48歲的Almena和Ghost Ship的29歲創意總監Max Harris,面臨誤殺罪起訴。

控辯雙方在4月16號開始挑選陪審團,並在4月30號舉行開案陳詞。

