有媒體引述部份調查員透露,特別檢察官穆勒的通俄案調查報告,當中的內容對特朗普總統其實有更大的殺傷力,並不是好似司法部長巴爾的摘要所講的輕鬆。

《紐約時報》報導,有部份調查員對媒體表示,巴爾的4頁摘要中,並未充分反映調查的結果。

巴爾的摘要指,穆勒的報告不認為特朗普及其競選工程,沒有與俄國串謀干預2016年大選,也不認為特朗普有妨礙司法。

針對司法部長這個講法,國會眾議院司法委員會同意發傳票,要求司法部交出足本的穆勒通俄案調查報告。

巴爾表示,正準備公開調查報告的刪節版本,可能在本月稍後時間發表。

