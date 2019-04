【KTSF】

美國再有知名學府宣布終止和華為以及中興等中國科技公司的合作。

麻省理工學院研究部發聲明說,由於聯邦政府正調查,華為和中興是否有違反制裁,所以不會和兩間公司或其子公司繼續合作,也不會開展新的合作計畫,或接受相關的資助。

發言人又指,和中國、俄羅斯和沙地阿拉伯合作的話,須接受額外的行政審查程序。

除了麻省理工外,普林斯頓、康乃爾、柏克萊加大、史丹福大學和俄亥俄州立大學都已經表示,不會接受華為新的資助。

