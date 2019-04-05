文翠珊致函歐盟要求延長脫歐期限至6月30日

【i-CABLE】

英國首相文翠珊致函歐盟，要求延長脫歐期限至6月30日，但她同時希望歐盟批准如果英國國會能於下月23日前通過脫歐協議，便可提早結束限期，讓英國毋須參與歐洲議會選舉。

英國距離脫歐限期僅餘一星期，但脫歐困局持續，首相文翠珊致函歐洲理事會主席圖斯克，申請把期限由下星期五再推遲至6月底，英國會準備參與下月舉行的歐洲議會選舉。

但文翠珊表明，如果英國國會能於下月23日前通過協議脫歐的話，希望歐盟可以批准限期提早完結，英國不用參與選舉。

文翠珊在信中提到近日政府已與在野工黨展開談判，指雙方都明白有必要尋求國會通過脫歐協議、讓英國有序脫歐，呼籲各方應為著國家利益而妥協，但若果最終磋商都未能達成一致認同的方案，政府便會向國會提交數項可行方案，由議員投票決定，政府會尊重投票結果。

《衛報》引述政府消息指，政府可能會應工黨要求，同意由公投確認脫歐協議作為脫歐選項之一。

歐盟下星期三舉行峰會，預計屆時會討論及決定是否接納英國再延期的要求。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。