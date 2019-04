文翠珊致函歐盟要求延長脫歐期限至6月30日

【i-CABLE】

英國首相文翠珊致函歐盟,要求延長脫歐期限至6月30日,但她同時希望歐盟批准如果英國國會能於下月23日前通過脫歐協議,便可提早結束限期,讓英國毋須參與歐洲議會選舉。

英國距離脫歐限期僅餘一星期,但脫歐困局持續,首相文翠珊致函歐洲理事會主席圖斯克,申請把期限由下星期五再推遲至6月底,英國會準備參與下月舉行的歐洲議會選舉。

但文翠珊表明,如果英國國會能於下月23日前通過協議脫歐的話,希望歐盟可以批准限期提早完結,英國不用參與選舉。

文翠珊在信中提到近日政府已與在野工黨展開談判,指雙方都明白有必要尋求國會通過脫歐協議、讓英國有序脫歐,呼籲各方應為著國家利益而妥協,但若果最終磋商都未能達成一致認同的方案,政府便會向國會提交數項可行方案,由議員投票決定,政府會尊重投票結果。

《衛報》引述政府消息指,政府可能會應工黨要求,同意由公投確認脫歐協議作為脫歐選項之一。

歐盟下星期三舉行峰會,預計屆時會討論及決定是否接納英國再延期的要求。

