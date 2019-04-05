華裔家長購下哈佛教練住屋 成交價較估值高兩倍

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哈佛大學劍擊隊一名首席教練，被指向一名華裔學生家長出售其住屋，成交價較估值高出接近兩倍，華裔家長的兒子稍後升讀哈佛，並加入劍擊隊，哈佛大學正調查，該宗房地產交易有否涉及不當行為。

據Boston Globe報章報導，劍擊教練Peter Brand於2016年出售麻省Needham市一幢三房住屋，成交價是989,500元，不過縣府的文件顯示，該住屋估值只是549,300元。

據報導，買家是華裔Jie Zhao，他與妻子曾就讀哈佛，購下該幢住屋後，二人從未入住，17個月後，Zhao把住屋售出，蝕讓30萬元。

美國早前爆出大學收生的賄賂醜聞，當中有多名富裕或荷李活名人家長被指賄賂教練，或修改考試成績，以確保子女能升讀名校，不過哈佛這宗事件，並非其中一宗個案。

Zhao接受該報訪問時指出，他買下Brand的住房是作為投資用途，並非要協助兒子升讀哈佛，Brand則沒有對報導作出回應。

據報導，Zhao是在中國出生，居住在馬利蘭州，他1995年成為美國公民，於2003年與他人共同成立了一間電訊公司，至2012年售出股權，獲利8,000萬。

Zhao表示，自從兒子玩劍擊後，他也開始熱衷這項運動，2013年曾向非牟利的全國劍擊基金會捐出100萬元。

Zhao說，在長子入讀哈佛，並開始習劍擊後，他開始與Brand混熟，他幼子也習劍擊，學業成績優異，他說幼子本身已有很大機會獲哈佛取錄。

Zhao表示，Brand從未要求他買下房產，但他希望協助Brand，不想Brand每次教劍擊都要開車那麼遠，Brand在Needham市的住屋，距離校園約12哩。

哈佛則發聲明指出，校方是在週一得悉事件，並已委託校外顧問對事件展開調查。

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