華裔家長購下哈佛教練住屋 成交價較估值高兩倍

哈佛大學劍擊隊一名首席教練,被指向一名華裔學生家長出售其住屋,成交價較估值高出接近兩倍,華裔家長的兒子稍後升讀哈佛,並加入劍擊隊,哈佛大學正調查,該宗房地產交易有否涉及不當行為。

據Boston Globe報章報導,劍擊教練Peter Brand於2016年出售麻省Needham市一幢三房住屋,成交價是989,500元,不過縣府的文件顯示,該住屋估值只是549,300元。

據報導,買家是華裔Jie Zhao,他與妻子曾就讀哈佛,購下該幢住屋後,二人從未入住,17個月後,Zhao把住屋售出,蝕讓30萬元。

美國早前爆出大學收生的賄賂醜聞,當中有多名富裕或荷李活名人家長被指賄賂教練,或修改考試成績,以確保子女能升讀名校,不過哈佛這宗事件,並非其中一宗個案。

Zhao接受該報訪問時指出,他買下Brand的住房是作為投資用途,並非要協助兒子升讀哈佛,Brand則沒有對報導作出回應。

據報導,Zhao是在中國出生,居住在馬利蘭州,他1995年成為美國公民,於2003年與他人共同成立了一間電訊公司,至2012年售出股權,獲利8,000萬。

Zhao表示,自從兒子玩劍擊後,他也開始熱衷這項運動,2013年曾向非牟利的全國劍擊基金會捐出100萬元。

Zhao說,在長子入讀哈佛,並開始習劍擊後,他開始與Brand混熟,他幼子也習劍擊,學業成績優異,他說幼子本身已有很大機會獲哈佛取錄。

Zhao表示,Brand從未要求他買下房產,但他希望協助Brand,不想Brand每次教劍擊都要開車那麼遠,Brand在Needham市的住屋,距離校園約12哩。

哈佛則發聲明指出,校方是在週一得悉事件,並已委託校外顧問對事件展開調查。

