玩具生產商Fisher-Price就其生產的一款電動搖搖床Rock N’ Play發出警告,原因是自從2015年之今,已經有10名嬰兒死亡。

消費者產品安全委員會(CPSC)表示,有至少10名嬰兒在沒有綁上安全帶的情況下,從搖搖椅上翻轉身而死亡。

所有10名嬰兒,都是3個月大或以上,委員會因此建議,消費者在嬰兒3個月大,或者開始會翻身時,立即停用各種型號的Rock N’ Play搖搖床。

委員會之前曾經警告消費者,使用這種傾斜的嬰兒睡床時,一定要使用附設的安全帶。

