埃航空難調查指防止失速系統四度錯誤啟動

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埃塞俄比亞航空空難初步調查報告顯示，客機起飛短短6分鐘內，”防止失速系統”四次啟動，令機頭多次向下。波音承認，相信涉及737 MAX 8的兩宗空難，都是錯誤數據令系統啟動，承諾會解決。

埃塞俄比亞交通部的初步調查報告，未有點名指，波音737 MAX 8的”防止失速系統”是空難原因，但飛行記錄顯示，是”迎角傳感器”的錯誤數據啟動系統令機頭向下。

報告指客機起飛約一分鐘後 ，左右兩邊的”迎角傳感器”記錄的數據出現不一致，左邊傳感器所記錄的角度、空速等偏差較大。

“防止失速系統”繼而啟動，雖然機師按程序關掉機尾一個裝置，從而切斷防止失速系統運作，不過系統其後重啟，先後三次令機頭向下。

機長每次都指示副機師爬升客機，甚至兩人一起嘗試提升機頭，但仍控制不到客機，於是向控制塔要求折返。

不過客機墜毀前32秒，記錄顯示曾有人按鈕按掣，觸動防止失速系統。5秒後，系統再次令機頭向下，以時速925公里的速度向下傾斜40度墜落地面。

埃塞俄比亞當局強調，機師已重複依從波音提供的程序，仍無法控制客機。

波音承認，相信今次空難及去年10月印尼獅子航空的空難，都是錯誤的迎角數據，啟動了防止失速系統，承認他們有責任解決。

美國《華盛頓郵報》引述波音消息指，波音工程師發現737 MAX客機還有另一個軟件亦有問題，被美國聯邦航空局要求解決，這軟件亦涉及飛行控制問題。

波音強調問題相對輕微，但報道指，相信正因為這個新問題，令波音要推遲向當局提交更新軟件，相信要再多數星期才可提交整套軟件更新程式。

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