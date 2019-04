埃航空難調查指防止失速系統四度錯誤啟動

【i-CABLE】

埃塞俄比亞航空空難初步調查報告顯示,客機起飛短短6分鐘內,”防止失速系統”四次啟動,令機頭多次向下。波音承認,相信涉及737 MAX 8的兩宗空難,都是錯誤數據令系統啟動,承諾會解決。

埃塞俄比亞交通部的初步調查報告,未有點名指,波音737 MAX 8的”防止失速系統”是空難原因,但飛行記錄顯示,是”迎角傳感器”的錯誤數據啟動系統令機頭向下。

報告指客機起飛約一分鐘後 ,左右兩邊的”迎角傳感器”記錄的數據出現不一致,左邊傳感器所記錄的角度、空速等偏差較大。

“防止失速系統”繼而啟動,雖然機師按程序關掉機尾一個裝置,從而切斷防止失速系統運作,不過系統其後重啟,先後三次令機頭向下。

機長每次都指示副機師爬升客機,甚至兩人一起嘗試提升機頭,但仍控制不到客機,於是向控制塔要求折返。

不過客機墜毀前32秒,記錄顯示曾有人按鈕按掣,觸動防止失速系統。5秒後,系統再次令機頭向下,以時速925公里的速度向下傾斜40度墜落地面。

埃塞俄比亞當局強調,機師已重複依從波音提供的程序,仍無法控制客機。

波音承認,相信今次空難及去年10月印尼獅子航空的空難,都是錯誤的迎角數據,啟動了防止失速系統,承認他們有責任解決。

美國《華盛頓郵報》引述波音消息指,波音工程師發現737 MAX客機還有另一個軟件亦有問題,被美國聯邦航空局要求解決,這軟件亦涉及飛行控制問題。

波音強調問題相對輕微,但報道指,相信正因為這個新問題,令波音要推遲向當局提交更新軟件,相信要再多數星期才可提交整套軟件更新程式。

