法官要求Tesla執行長與證監會調解推文糾紛（視頻）

紐約一個聯邦法官週四給予Tesla執行長Elon Musk與美國證監會(SEC)兩個星期的時間,解決2018年和解協議所引起的推文糾紛。

法官Alison Nathan週四要求Musk和證管會更好地確定如何以及何時需要審查Musk的推文。

根據Musk和證管會去年達成的和解協議,Musk在社交媒體上傳關於Tesla的帖子前 ,需要獲得預先批准。

證管會指責,Musk在2月發推文說,Tesla在2019年將會生產約50萬輛汽車,幾小時後,Musk改口說將會生產40萬輛汽車。

證管會說Musk再次向他在推特的2,400萬粉絲發布不準確的信息,證管會要求法庭追究Musk違反2018年協議的規定。

而去年的糾紛是因為Musk發布推文聲稱,”正在考慮”以每股420元將Tesla私有化,並且已獲得該項交易的資金,這則推文使Tesla的股票飆升。

證管會之後表示,Musk並沒有獲得資金,證管會指控他誤導投資者,雙方最後達成協議,加強監管Musk使用社交媒體,對Musk有關Tesla的帖文作預審批。

如果法官最終認定Musk這次違反2018年協議,Musk可能會面臨巨額罰款,並被進一步限制使用社交媒體。

法官也可以中斷2018年的和解協議,重啟證監會對Musk和Tesla的訴訟。

