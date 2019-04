舊金山祈福黨騙案 警方南加再拘華裔疑犯（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

去年年底,舊金山發生一連串祈福黨騙案,幾名年長受害人損失合共接近20萬元,舊金山警方最近在南加州拘捕多一名涉案華裔疑犯。

舊金山去年年底接連發生幾宗祈福黨騙案,受害人損失18萬元,去年12月24號,警方在洛杉磯國際機場拘捕兩名打算前往香港的中國籍女疑犯,舊金山地檢處已落案起訴她們。

舊金山警方的特別受害人調查組探員,最近南下洛杉磯,搜查行動中拘捕了第三個疑犯。

警方表示,女疑犯是南加州Rosemead居民,62歲的Juan Li,她面臨盜竊、勒索和虐待長者的控罪,將會被引渡來舊金山受審。

警方表示,案中第四個女疑犯,去年12月逃到國外,目前仍然在逃。

另外,警方在最近南加州的搜查行動之中,找到失竊的財物,負責華埠一帶治安的中央分局局長易文耀,呼籲市民提防騙案。

易文耀說:”身為家屬和親友,請留意你的家人,尤其是長者,保護好自己的財務,如果懷疑有祈福黨騙案發生,請通知我們,讓警方知道。”

易文耀鼓勵市民善用 設在花園角會所的警察辦事處,每個星期三及星期五下午4時半至6時,有兩名懂講中文的警員駐守,提供防罪知識,以及讓市民舉報罪案。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。