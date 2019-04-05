舊金山祈福黨騙案 警方南加再拘華裔疑犯（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

去年年底，舊金山發生一連串祈福黨騙案，幾名年長受害人損失合共接近20萬元，舊金山警方最近在南加州拘捕多一名涉案華裔疑犯。

舊金山去年年底接連發生幾宗祈福黨騙案，受害人損失18萬元，去年12月24號，警方在洛杉磯國際機場拘捕兩名打算前往香港的中國籍女疑犯，舊金山地檢處已落案起訴她們。

舊金山警方的特別受害人調查組探員，最近南下洛杉磯，搜查行動中拘捕了第三個疑犯。

警方表示，女疑犯是南加州Rosemead居民，62歲的Juan Li，她面臨盜竊、勒索和虐待長者的控罪，將會被引渡來舊金山受審。

警方表示，案中第四個女疑犯，去年12月逃到國外，目前仍然在逃。

另外，警方在最近南加州的搜查行動之中，找到失竊的財物，負責華埠一帶治安的中央分局局長易文耀，呼籲市民提防騙案。

易文耀說：”身為家屬和親友，請留意你的家人，尤其是長者，保護好自己的財務，如果懷疑有祈福黨騙案發生，請通知我們，讓警方知道。”

易文耀鼓勵市民善用 設在花園角會所的警察辦事處，每個星期三及星期五下午4時半至6時，有兩名懂講中文的警員駐守，提供防罪知識，以及讓市民舉報罪案。

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