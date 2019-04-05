華裔工程師涉嫌向同事下毒 週四出庭否認控罪（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

東灣柏克萊一間科技公司的一名華裔工程師，涉嫌在同事的食物和飲用水中下毒的事件，被控意圖謀殺等罪名，被告週四在法庭上表示不認罪，法庭批准他有條件保釋。

34歲的Lafayette男子David Xu，涉嫌從2017到2018年長時間，在一名同事的食物和飲用水中放置有毒金屬鎘。

法庭文件指出，被告David Xu所屬公司是Berkeley Engineering & Research，事件從2017年10月開始，他的一名同事發現留在辦公室的食物和水有異常味道，受害人在飲用之後感覺不適，有幾次必須入院。

幾個月後，公司的閉路電視兩次發現，被告在受害人的水壺中放置不明物質，而化驗顯示，壺中的水含有可致癌，或致命的有毒金屬鎘。

受害人的血液也驗出有鎘，另外有受害人的兩名家屬，在從同個水壺喝水後同樣中毒。

被告因此面對一項意圖謀殺控罪和兩項下毒傷人重罪，被告週四在庭上不認罪。

辯方律師Julia Jayne說：”我們的立場清楚，Xu先生對社區沒有威脅，法官認識到這點，所以設定保釋條件，我對此感激，也會準備好打這起官司。”

辯方律師也透露，被告在東灣Lafayette有房子，有妻子和兩個孩子。

法官週四將被告的保釋金定在20萬，並必須交出護照。

法官還表示，要是保釋在外，被告必須帶腳鐲監控器，也不能接近受害人和他們在柏克萊的公司。

被告將在下個月出席預審聆訊。

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