華裔工程師涉嫌向同事下毒 週四出庭否認控罪（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

東灣柏克萊一間科技公司的一名華裔工程師,涉嫌在同事的食物和飲用水中下毒的事件,被控意圖謀殺等罪名,被告週四在法庭上表示不認罪,法庭批准他有條件保釋。

34歲的Lafayette男子David Xu,涉嫌從2017到2018年長時間,在一名同事的食物和飲用水中放置有毒金屬鎘。

法庭文件指出,被告David Xu所屬公司是Berkeley Engineering & Research,事件從2017年10月開始,他的一名同事發現留在辦公室的食物和水有異常味道,受害人在飲用之後感覺不適,有幾次必須入院。

幾個月後,公司的閉路電視兩次發現,被告在受害人的水壺中放置不明物質,而化驗顯示,壺中的水含有可致癌,或致命的有毒金屬鎘。

受害人的血液也驗出有鎘,另外有受害人的兩名家屬,在從同個水壺喝水後同樣中毒。

被告因此面對一項意圖謀殺控罪和兩項下毒傷人重罪,被告週四在庭上不認罪。

辯方律師Julia Jayne說:”我們的立場清楚,Xu先生對社區沒有威脅,法官認識到這點,所以設定保釋條件,我對此感激,也會準備好打這起官司。”

辯方律師也透露,被告在東灣Lafayette有房子,有妻子和兩個孩子。

法官週四將被告的保釋金定在20萬,並必須交出護照。

法官還表示,要是保釋在外,被告必須帶腳鐲監控器,也不能接近受害人和他們在柏克萊的公司。

被告將在下個月出席預審聆訊。

