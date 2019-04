柏克萊蘋果商店一週四度遇劫 警發照緝疑犯

【KTSF】

東灣柏克萊警方公布數名疑犯的照片,他們涉嫌在同一星期內,四度打劫同一間蘋果商店,警方呼籲民眾提供線索。

柏克萊警方提供的閉路電視畫面截圖顯示,相中3名男子在過去一週,涉嫌四度打劫位於柏克萊市第4街1823號的蘋果商店。

警方表示,頭兩次搶劫是在3月28號,分別在上午10時05分左右,及下午3時16分左右發生,第三次搶劫發生在4月1號上午7時33分,而最後一次則在4月2號上午11時半左右。

疑犯一共搶去價值超過2萬元的財物,包括3台手提電腦及手機。

有目擊證人表示,疑犯闖入店內,選擇他們想偷的貨品,然後用力扯走已鞏固在陳列架上的貨品。

警方表示,任何人如碰上類似的劫案,應避免介入其中,已應冷靜地記下匪徒的容貎或特徵,如果匪徒乘車離開,應記下汽車的車牌號碼,再交給警方調查。

被劫的蘋果商店一直都是賊人的目標,早前曾經有人想連人帶車撞入店內搶劫,不過不成功。

有線索的民眾請與警方聯絡,電話:(510) 981-5737。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。