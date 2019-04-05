柏克萊蘋果商店一週四度遇劫 警發照緝疑犯

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東灣柏克萊警方公布數名疑犯的照片，他們涉嫌在同一星期內，四度打劫同一間蘋果商店，警方呼籲民眾提供線索。

柏克萊警方提供的閉路電視畫面截圖顯示，相中3名男子在過去一週，涉嫌四度打劫位於柏克萊市第4街1823號的蘋果商店。

警方表示，頭兩次搶劫是在3月28號，分別在上午10時05分左右，及下午3時16分左右發生，第三次搶劫發生在4月1號上午7時33分，而最後一次則在4月2號上午11時半左右。

疑犯一共搶去價值超過2萬元的財物，包括3台手提電腦及手機。

有目擊證人表示，疑犯闖入店內，選擇他們想偷的貨品，然後用力扯走已鞏固在陳列架上的貨品。

警方表示，任何人如碰上類似的劫案，應避免介入其中，已應冷靜地記下匪徒的容貎或特徵，如果匪徒乘車離開，應記下汽車的車牌號碼，再交給警方調查。

被劫的蘋果商店一直都是賊人的目標，早前曾經有人想連人帶車撞入店內搶劫，不過不成功。

有線索的民眾請與警方聯絡，電話：(510) 981-5737。

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