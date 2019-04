澳洲國會通過新社交媒體監管法案

【i-CABLE】

澳洲國會通過新法案,若社交媒體未能迅速移除暴力資訊,有可能遭罰款或判監。當局強調希望透過法案讓社交媒體承擔更大責任,業界則批評當局未有充分諮詢。

因應新西蘭基督城清真寺上月造成50人死亡的恐怖襲擊,澳洲籍疑兇塔蘭特在網上直播,澳洲政府上週六提議修例,社交媒體日後若未能迅速移除一些”令人憎惡的暴力資訊”,包括恐襲、謀殺、虐待、性侵犯及綁架等,可被罰款逾1,000萬澳元、或公司年度營業額的10%,公司高層亦可能面臨3年監禁。

法案週三在參議院通過後,周四再獲眾議院表決通過,當局稱立法規管社交媒體,是回應民眾期望。

支持法案的在野工黨則稱,若勝出下月大選,會與業界商討法案有沒有修訂空間。

代表Facebook、Google,以及Twitter等的澳洲業界組織稱,移除暴力資訊是非常複雜的問題,但政府事前未有諮詢業界意見,又認為即使立法亦未能制止仇恨內容流傳。

至於槍擊案的疑兇塔蘭特周五會透過視像再次出庭應訊,他早前已被控一項謀殺罪,警方指他將被加控至50項謀殺罪以及39項企圖謀殺罪。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。