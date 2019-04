【KTSF】

國家氣象局幾天之前預測,週五將有一股大氣河風暴吹襲灣區,不過,氣象局週四表示,週五的風暴比預期中微弱得多,不會對灣區帶來太大的影響。

氣象局預測週五早上到下午會下雨,不過雨勢不會很大,氣象局原本以為這股風暴來自夏威夷水域,會帶來大量的雨水,不過最新的資料顯示,風暴來自西太平洋,所含的水汽不多,所以算是一股普通的冷鋒,而不是大氣河。

當局表示,週五早上下雨,大家開車上班時要有耐性,出門時最好帶雨傘。

