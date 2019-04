英國下議院通過法案促政府尋求押後脫歐

【i-CABLE】

英國下議院以一票之微,通過要求政府尋求押後脫歐的法案,避免在下週的脫歐限期硬脫歐,若上議院亦通過便正式立法,屆時具體延長期限便要經國會通過。英國政府批評法案嚴重限制政府與歐盟的磋商。

下議院以一票之微,通過工黨議員庫珀提出的法案,要求政府向歐盟尋求延長脫歐期限,避免在下週五硬脫歐,並賦予議會權力決定延長時間。

法案之後交予上議院辯論,若獲得通過便正式成為法例,日後政府向歐盟申請押後脫歐多久,便要經國會投票。

法案罕有於不足6小時內便獲下議院三讀通過,英國政府發言人表示,一旦再獲上議院通過立法,將嚴重限制政府與歐盟磋商延期時間,強調首相文翠珊承諾尋求延長脫歐期限及制定明確方案,讓英國在有協議下離開歐盟。

政府為免國會藉法案奪得延期脫歐的主導權,已搶先一步準備致函歐盟,要求大幅押後脫歐,若國會通過文翠珊的脫歐協議才再作調整。

