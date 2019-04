【KTSF】

特朗普總統說,風力發電機的噪音可以致癌,不過他無提出相關證據。

特朗普週二晚在全國共和黨國會委員會晚宴上致詞指,風力發電會大幅降低物業價格,殺死雀鳥,而風車的噪音更可以致癌。

有批評者指,風車發出的低頻噪音,可以令人噁心,睡眠不足和焦慮,但研究指出,並無證據證明低頻噪音會致癌。

