特朗普給予墨西哥一年寬限期 杜絕毒品非法移民來美

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統警告說,如果墨西哥不打擊毒品和取締非法移民湧入美國,美國就會對墨西哥生產的汽車徵收入口關稅,甚至關閉美墨邊界。

特朗普週四在白宮對記者說,他給予墨西哥一年時間”警告寬限期”,去取締毒品和非法移民流入美國,否則他將會向在墨西哥生產的汽車徵收25%入口關稅,甚至關閉南部美墨邊界。

特朗普說:”我們給予墨西哥一年警告,如果不制止毒品流入美國,我們將向墨西哥產品徵關稅,特別是汽車,如果再無效制止毒品,我們就關閉邊界。”

資料顯示,去年美國入口墨西哥貨品總值接近3,500億美元,當中大約3分之1是汽車及零件,因此如果美國真的加關稅和關閉南部邊界,將會嚴重衝擊墨西哥的經濟。

特朗普強調,美國將會事在必行,墨西哥有嚴謹的移民法,這個警告,可以促使墨西哥採取行動。

而在過去4天,墨西哥已經跟中美洲的洪都拉斯、危地馬拉和薩爾瓦多處理遣返非法的大篷車移民回國。

美墨邊界出現的危機正在升級,海關及邊境巡邏局表示,單是3月份拘捕的無證移民,就可能超過十萬人。

