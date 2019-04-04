特朗普給予墨西哥一年寬限期 杜絕毒品非法移民來美

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統警告說，如果墨西哥不打擊毒品和取締非法移民湧入美國，美國就會對墨西哥生產的汽車徵收入口關稅，甚至關閉美墨邊界。

特朗普週四在白宮對記者說，他給予墨西哥一年時間”警告寬限期”，去取締毒品和非法移民流入美國，否則他將會向在墨西哥生產的汽車徵收25%入口關稅，甚至關閉南部美墨邊界。

特朗普說：”我們給予墨西哥一年警告，如果不制止毒品流入美國，我們將向墨西哥產品徵關稅，特別是汽車，如果再無效制止毒品，我們就關閉邊界。”

資料顯示，去年美國入口墨西哥貨品總值接近3,500億美元，當中大約3分之1是汽車及零件，因此如果美國真的加關稅和關閉南部邊界，將會嚴重衝擊墨西哥的經濟。

特朗普強調，美國將會事在必行，墨西哥有嚴謹的移民法，這個警告，可以促使墨西哥採取行動。

而在過去4天，墨西哥已經跟中美洲的洪都拉斯、危地馬拉和薩爾瓦多處理遣返非法的大篷車移民回國。

美墨邊界出現的危機正在升級，海關及邊境巡邏局表示，單是3月份拘捕的無證移民，就可能超過十萬人。

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