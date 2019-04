【KTSF 張麗月報導】

電動車生產商Tesla第一季銷售比前一季度勁跌31%。

Tesla第一季只付運大約6.3萬輛車,預計今年的出貨可以有40萬輛車。

Tesla在第一季首次開始付運Model 3到中國和歐洲,Tesla又提到計劃在上海興建廠房,期望每年可以為中國市場製造50萬輛車。

