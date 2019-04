【獨家】南舊金山持械劫案 疑犯從Colma賭場開車跟蹤事主夫婦（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台早前報導過,南舊金山一個購物廣場發生持械搶劫案,San Mateo縣地檢官週三對本台透露案情時指出,3名疑犯從Colma一個賭場開車跟蹤事主夫婦,去到購物廣場時下手搶劫。

這3名東灣Vallejo居民,涉嫌上週日傍晚6時多,在Westborough大道2200號地段一個購物廣場的停車場,搶劫一對夫婦。

San Mateo縣地檢官Steve Wagstaffe對本台表示,案發之前,3名匪徒在Colma一家賭場留意到事主夫婦,他們離開賭場之後,匪徒一直開車跟蹤他們去到Westborough Square購物廣場。

地檢官指出,當事主在Walgreens藥房外面的停車場泊車時,跟蹤他們的匪徒用一枝上了子彈偷回來的手槍,指嚇夫婦二人,匪徒搶走女事主價值2,000多元的LV手袋,裡面有2,000元現金,以及蘋果手機,又搶走男事主身上幾百元現金,匪徒得手之後開車逃走。

地檢官表示,受害人記下匪徒汽車的車牌號碼,並馬上報警,警方隨即通知區內的警察部門。

Daly City警方在280公路找到匪徒駕駛的汽車,最終拘捕了3名匪徒,地檢處控告3人持槍搶劫,以及非法擁有上了子彈的槍械。

地檢官表示,其中一名疑犯,26歲的James Brisker犯過搶劫案,是一名假釋犯。

警方表示,被搶的夫婦已經取回他們的財物。

