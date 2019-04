舊金山日落區罪案增加 市參事馬兆明將召公聽會商對策

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山日落區市參事馬兆明(Gordon Mar)在上任的3個月內,發現區內如入屋搶劫、爆竊和包裹盜竊的案件有上升的趨勢,他將在4月25日就區內的犯罪問題舉行公聽會,希望有受害人能夠出席分享經驗,並討論如何解決。

市參事馬兆明透露,知道過去8個月內,日落區有至少4宗入門行竊案,包括他的隔壁鄰居也知道有建築承包商價值超過8萬元的工具被偷,他的辦公室也不斷接到居民送到家門外的包裹被偷,甚至有一戶家庭告訴他已經7次被偷,匪徒的目標經常是華裔。

馬兆明說:”華裔社區不成比例,成為這類罪案的目標,特別是入屋爆竊,我所知的日落區案件都是針對華裔家庭。”

馬兆明透露,會要求警方加強步行巡邏,而服務日落區的Taraval警察分局的106位警員中,只有8名會說中文,因此他也希望警察部門能夠增聘有雙語能力的警察,他也希望鄰居們守望相助、互相照應。

市參議會的公共安全和社區服務委員會,針對入屋爆竊、包裹盜竊等問題舉行的公聽會,將在4月25日上午10點於市參議會大廳舉行,要出席民眾可以聯絡馬兆明的立法助理王兆倫(Alan Wong)安排出席,電話:(415) 554-7481,電郵:[email protected]

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。