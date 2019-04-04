舊金山日落區罪案增加 市參事馬兆明將召公聽會商對策

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山日落區市參事馬兆明（Gordon Mar）在上任的3個月內，發現區內如入屋搶劫、爆竊和包裹盜竊的案件有上升的趨勢，他將在4月25日就區內的犯罪問題舉行公聽會，希望有受害人能夠出席分享經驗，並討論如何解決。

市參事馬兆明透露，知道過去8個月內，日落區有至少4宗入門行竊案，包括他的隔壁鄰居也知道有建築承包商價值超過8萬元的工具被偷，他的辦公室也不斷接到居民送到家門外的包裹被偷，甚至有一戶家庭告訴他已經7次被偷，匪徒的目標經常是華裔。

馬兆明說：”華裔社區不成比例，成為這類罪案的目標，特別是入屋爆竊，我所知的日落區案件都是針對華裔家庭。”

馬兆明透露，會要求警方加強步行巡邏，而服務日落區的Taraval警察分局的106位警員中，只有8名會說中文，因此他也希望警察部門能夠增聘有雙語能力的警察，他也希望鄰居們守望相助、互相照應。

市參議會的公共安全和社區服務委員會，針對入屋爆竊、包裹盜竊等問題舉行的公聽會，將在4月25日上午10點於市參議會大廳舉行，要出席民眾可以聯絡馬兆明的立法助理王兆倫（Alan Wong）安排出席，電話：(415) 554-7481，電郵：[email protected]

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