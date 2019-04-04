美國大學招生醜聞案 兩荷李活女星出訊應訊

【KTSF 江良慧報導】

美國有史以來最大宗的大學招生醜聞，多名被告週三在波士頓出庭，當中最矚目的是兩名荷李活女星Felicity Huffman和Lori Loughlin，兩人都是被控郵件詐騙。

法庭外大批記者一早準備好打燈等候拍攝，他們等的是女影星Loughlin和Huffman，兩人都被指涉及美國最大宗的大學招生醜聞。

Loughlin和丈夫被指涉嫌行賄50萬，讓兩名女兒入讀南加州大學。

Huffman則被指假借捐款名義，用15,000幫女兒改SAT成績。

當局在上月在名為Operation Varsity Blues行動中拘捕50人，計畫由一間升學顧問公司的行政總裁Williamrick Singer策劃，主要經由公開試作弊，或者賄賂教練，訛稱申請人是體育的資優生。

聯邦檢察長Andrew E. Lelling說：”約在2011到2018年期間，富有的父母總共支付Singer 2,500萬元，以保證其子女能入名校。”

涉案主謀Singer已經和當局合作，另外多間大學把涉案教練開除，也有大學表示，正審閱與醜聞有關的學生的資格。

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