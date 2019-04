美國大學招生醜聞案 兩荷李活女星出訊應訊

【KTSF 江良慧報導】

美國有史以來最大宗的大學招生醜聞,多名被告週三在波士頓出庭,當中最矚目的是兩名荷李活女星Felicity Huffman和Lori Loughlin,兩人都是被控郵件詐騙。

法庭外大批記者一早準備好打燈等候拍攝,他們等的是女影星Loughlin和Huffman,兩人都被指涉及美國最大宗的大學招生醜聞。

Loughlin和丈夫被指涉嫌行賄50萬,讓兩名女兒入讀南加州大學。

Huffman則被指假借捐款名義,用15,000幫女兒改SAT成績。

當局在上月在名為Operation Varsity Blues行動中拘捕50人,計畫由一間升學顧問公司的行政總裁Williamrick Singer策劃,主要經由公開試作弊,或者賄賂教練,訛稱申請人是體育的資優生。

聯邦檢察長Andrew E. Lelling說:”約在2011到2018年期間,富有的父母總共支付Singer 2,500萬元,以保證其子女能入名校。”

涉案主謀Singer已經和當局合作,另外多間大學把涉案教練開除,也有大學表示,正審閱與醜聞有關的學生的資格。

