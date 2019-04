女生召網的上錯車招殺身之禍 議員提法案防悲劇重演

【KTSF】

南卡羅來納州一名大學女生打網的卻上錯車,不幸遇襲身亡的事故,引發全國關注,當地有州議員提出一項網約車安全法案(rideshare safety act),希望避免悲劇重演。

Samantha Josephson的死,敲響了網的安全警鐘。

學生Angela Orth說:”我們所有人都知道事件,都在討論,而且在試想自己處於那個情況,或是朋友處於那個情況。”

警方相信死者上錯車,以為嫌犯的車子是她叫的Uber,車主24歲的Nathaniel Rowland在警方找到死者屍體後,面對綁架和謀殺控罪。

當地有州議員提出以Samantha Josephson命名的網約車安全法案,希望將有關產業規範得更完善。

南卡羅來納州眾議員Seth Rose說:”我們無法阻止心理變態者做出可怕的事,但做為立法者和政策制定者,我們需要採取預防措施,盡可能減少這類事件發生。”

法案建議要求所有網約車平台,例如Uber和Lyft的司機,工作期間都必須開著由網約車公司發放的識別燈,而且白天晚上都要能清楚識別,讓消費者辨認離職後要將燈繳回。

該法案將在週四於南卡州州眾議院討論並且表決,也有學生表示,會更小心確認車輛與司機,避免出現安全隱患。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。