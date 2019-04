Palo Alto女子因斥責戴”MAGA”帽男子被店主觸僱

【KTSF 鄭麗娜報導】

南灣Palo Alto一名女子 因在公共場合和社交媒體上,斥責一名戴著寫有”Make America Great Again”(”使美國再次偉大”)標語帽子的年長男子,而遭到其他人的指責,並因此丟掉工作。

該名女子,Rebecca Mankey,兩天前在Palo Alto的一家Starbucks店內,辱罵74歲的特朗普支持者Victor F.,並指責他是種族主義者。

Mankey之後開始拍照,並上傳至Facebook,配文說要讓Victor無地自容。

但事實剛好相反,事發後人們開始斥責Mankey的家人和僱主。

她在咖啡店附近的一間樂器店做會計師,樂器店老闆在看過Facebook的文章後將她開除。

店主Richard Johnston說:”音樂把人們聯結在一起,如果有人指責多元化,是違反我們的價值觀的。”

Victor F.已戴該帽子數月,他說期間 有一小部分人向他表示支持,但大多數人都忽略這個帽子,他表示,自己是猶太人,被人叫納粹感到很受傷。

