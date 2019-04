青年報稱是伊州7年前失蹤男童 當局證實是惡作劇

【KTSF 江良慧報導】

伊利諾伊州一個6歲男童,8年前媽媽自殺後失蹤,之後一直下落不明,不過一名少年,日前在肯塔基州向警方表示,自己就是當年失蹤的男童,不過經DNA鑑證後,確認少年並非失蹤男童,而事件也是惡作劇。

一段歷時接近8的悲劇,週三劇情出現峰迴路轉。

失蹤男童Timothy Pitzen的祖母Alana Anderson說:”若真的是他,我們會很興奮。”

一名聲稱14歲少年,週三早上在肯塔基Newport社區徘徊,說自己是Timmothy Pitzen,也就是2011年人間蒸發的6歲男童。

當年Timmothy被母親從小學帶走,之後他母親開車帶他旅行,包括去動物園和水上樂園,他母親之後在酒店自殺,而Timmothy就從此失蹤。

Timmothy母親留下遺書,說兒子和愛他的人一起,還說你永遠都不回找到他。

該名聲稱14歲的少年向當局表示,自己就是失蹤的男童,還描述自己怎樣逃離從他聲稱綁架他的人,跑過大橋進入肯塔基州。

不過經過核對DNA後,當局證實他並非失蹤的Timmothy,稍後更發現,他並不是14歲少年,而是一名23歲的俄亥俄居民,目前還在調查他為何要冒認Timmothy。

Timmothy的家人則表示,他們被迫再次面對多年前的傷痛,感到心力交瘁。

警方就說,雖然感到失望,但就希望這次事件可以重新引起公眾對Timmothy失蹤案的關注,希望可以有新線索。

