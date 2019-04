六四紀念酒案 陳兵拒認罪被判監3年半

【i-CABLE】

拖了3年的六四酒案,全部被告有判決,只有一位被告陳兵沒有獲判緩刑,他被判監3年半,不可以即時出獄。陳兵是唯一一個不認罪的被告,他的律師甚至申請讓六四死難者家屬出庭作供,但被法院駁回。

陳兵是4名涉案者中唯一一個堅持不認罪,不接受官派律師的被告案件審到下午才有判決,一審裁定尋釁滋事罪成,判處有期徒刑3年半,扣除之前被拘留的時間,估計明年1月底才能出獄。

陳兵的律師曾申請讓兩位六四死難者親屬出庭作供,但遭法院駁回。

本身準備好作供的包括肖峰傑的父親肖宗友,肖峰傑1989年是北京人民大學新聞系學生,在6月4日鎮壓期間胸口中槍身亡,他在宿舍事前寫好的遺書中向父母致歉,指國家走錯路,人民因愚眛而麻木冷漠,他難以獨善其身,希望他朝歷史會公正承認他們這些”反革命份子”的價值。

他的父親原本準備好為陳兵出庭的供辭中反問,紀念被槍殺的愛國學生何罪之有。

另一名原本準備作供的是吳國鋒的父親吳定富,吳國鋒當時是人民大學工業經濟管理系學生,在八九學運期間曾擔任學校自治會籌委會成員,在鎮壓中胸部中槍及腹部被刺傷死亡。

陳兵等4人被指在2016年六四前夕製作”銘記八酒六四”紀念酒,因煽動顛覆國家政權罪被捕,開庭前控罪改為尋釁滋事罪。

其他3名被告羅富譽、符海陸、張雋勇在庭上認罪,分別被判囚3年、緩刑4至5年,於判決當天獲釋,不認罪的陳兵是唯一要即時入獄的被告。

