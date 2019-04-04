移民崎嶇之路：有刑事案底人士面臨遞解出境將被強制關押（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

聯邦最高法院上個月裁定，對於曾有刑事犯罪紀錄的人士面對遞解出境程序時，將被強制關押，哪些人會受到裁決影響？碰到這種情況又該怎麼辦？

聯邦最高法院這項強制關押的裁決，對原本的制度做出重大改變，在裁決之前，有特定刑事案底的人士，在面對移民法庭遞解出境程序時，只有在特定的前提下才會被強制關押。

California Collabrative Immigration Justice移民律師Katie Kavanagh說：”原來的規定是，特定刑事犯在移民法庭程序期間，只有在他服刑期滿獲釋後，立即就被移民執法局拘捕，才會被強制關押。”

也就是說，當一個人面臨要被遞解出境時，過去只要他不是在出獄時立即被移民執法局拘捕，都可以向移民法庭申請保釋，由法官來決定在等候遞解出境程序期間，是被關押還是可以交保候審。

不過聯邦最高法院上個月做出新的裁決之後，有特定刑事案底的人在等待遞解出境程序期間，必須被強制關押。

Kavanagh說：”現在的情況是，任何符合條件被定罪者，如果他們現在回家、回到社區，而且是在一年、5年，或10年前犯過的罪，現在全部都會被強制關押，代表法官不能裁定讓他們交保。”

而符合強制關押的犯罪案底類型則非常廣泛，除了暴力犯罪之外，情節較輕的罪行也包括其中。

Kavanagh說：”一些較輕微的犯罪，例如持有少量大麻以外的毒品，或是兩項商店行竊案底，都會導致強制關押，不管案底是多久以前犯的。”

只要是有這些案底的人，不管是無證人士，還是合法移民，都會受到影響，沒有機會申請保釋。

Kavanagh說：”我想有舊刑事案底的人會受到最大的影響，因為他們過去是有機會申請保釋聽證，如果他們已經回到社會，並且證明他們改過自新。”

值得注意的是，有些即使在年輕時期犯下的錯誤，一旦面臨可能被遞解出境的情況，這些案底還可能被追究。

Kavanagh說：”假設你18歲的時候，有過兩次入店行竊的案底，你現在可能已經30多歲，有家庭、有工作，回到社會很多很多年，在法律上也沒有問題，但是你還是符合要被強制關押，如果你被排進移民程序的話。”

這樣一來，要被關押的人士將會明顯增加，對於目前已經人滿為患的移民拘留設施來說，將會是一大負擔。

Kavanagh說：”我們害怕的是在本地社區，過去人們可能會就地在北加州被關押，現在可能要被轉移到南加州，或是其他州還有床位的地方。”

因此對於過去曾經犯下符合會被驅逐出境罪行的人士，移民律師的建議是，趕快找專業律師諮詢，該怎麼做才能保護自身權益。

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