移民崎嶇之路：有刑事案底人士面臨遞解出境將被強制關押（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

聯邦最高法院上個月裁定,對於曾有刑事犯罪紀錄的人士面對遞解出境程序時,將被強制關押,哪些人會受到裁決影響?碰到這種情況又該怎麼辦?

聯邦最高法院這項強制關押的裁決,對原本的制度做出重大改變,在裁決之前,有特定刑事案底的人士,在面對移民法庭遞解出境程序時,只有在特定的前提下才會被強制關押。

California Collabrative Immigration Justice移民律師Katie Kavanagh說:”原來的規定是,特定刑事犯在移民法庭程序期間,只有在他服刑期滿獲釋後,立即就被移民執法局拘捕,才會被強制關押。”

也就是說,當一個人面臨要被遞解出境時,過去只要他不是在出獄時立即被移民執法局拘捕,都可以向移民法庭申請保釋,由法官來決定在等候遞解出境程序期間,是被關押還是可以交保候審。

不過聯邦最高法院上個月做出新的裁決之後,有特定刑事案底的人在等待遞解出境程序期間,必須被強制關押。

Kavanagh說:”現在的情況是,任何符合條件被定罪者,如果他們現在回家、回到社區,而且是在一年、5年,或10年前犯過的罪,現在全部都會被強制關押,代表法官不能裁定讓他們交保。”

而符合強制關押的犯罪案底類型則非常廣泛,除了暴力犯罪之外,情節較輕的罪行也包括其中。

Kavanagh說:”一些較輕微的犯罪,例如持有少量大麻以外的毒品,或是兩項商店行竊案底,都會導致強制關押,不管案底是多久以前犯的。”

只要是有這些案底的人,不管是無證人士,還是合法移民,都會受到影響,沒有機會申請保釋。

Kavanagh說:”我想有舊刑事案底的人會受到最大的影響,因為他們過去是有機會申請保釋聽證,如果他們已經回到社會,並且證明他們改過自新。”

值得注意的是,有些即使在年輕時期犯下的錯誤,一旦面臨可能被遞解出境的情況,這些案底還可能被追究。

Kavanagh說:”假設你18歲的時候,有過兩次入店行竊的案底,你現在可能已經30多歲,有家庭、有工作,回到社會很多很多年,在法律上也沒有問題,但是你還是符合要被強制關押,如果你被排進移民程序的話。”

這樣一來,要被關押的人士將會明顯增加,對於目前已經人滿為患的移民拘留設施來說,將會是一大負擔。

Kavanagh說:”我們害怕的是在本地社區,過去人們可能會就地在北加州被關押,現在可能要被轉移到南加州,或是其他州還有床位的地方。”

因此對於過去曾經犯下符合會被驅逐出境罪行的人士,移民律師的建議是,趕快找專業律師諮詢,該怎麼做才能保護自身權益。

