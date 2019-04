醫學報告顯示人類吃太少有益食物

【i-CABLE】

人類健康的頭號敵人是不均衡的飲食,有研究組織在醫學期刊《刺針》發表報告,評估人類面對的各種健康風險,結果顯示全球死亡個案之中,每5個就有一個是和不健康的飲食有關,其中一個普及的問題,是有益的東西吃得太少。

提起健康飲食,人們經常警剔自己今日有否少鹽少糖,但除了多吃菜,很少問自己有甚麼是吃得太少,原來這個是個大問題。

由超過100個國家、近2,000位學者參與的研究計畫”全球疾病負擔”,會不定期分析全球死亡個案,評估各種健康因素引發的死亡風險,最新的報告已經出爐。

在2017年,全球有1,100萬人是因為飲食因素而導致死亡,按比例計即是每5個人便有一個是間接因為飲食不健康而死。

報告將飲食風險細分為15項,排首位的健康殺手是”鹽份過量”,因為心血管疾病致死非常普遍,而鹽份偏高引致血壓高,往往是心臟問題的導火線。

而排第二的健康殺手是吃得太少全穀食物,排第三的是吃得太少水果,第四是吃得太少果仁。

風險排第七的是纖維不足,第十一是鈣質不足,排十二是飲太多高糖飲品,十三是吃太多加工肉類,十五是吃太多紅肉。

整體結果令人意外的是,比起吃太多沒益的東西,吃太少有益的東西一樣構成相當高的健康風險,足以減少壽命,例如果仁類,專家指不少人單純以為果仁熱量高,其實果仁含有益的脂肪,但人類平均每日攝取果仁極少,只是佔推薦份量的一成二。

有趣的是,以上情況是全球性,和國家的發展程度沒大關係,例如美國、中國及巴西的飲食風險排名的出入不大。

報告指今次研究統合了1990年起的所有數據,是至今最全面的統計。