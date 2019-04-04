醫學報告顯示人類吃太少有益食物

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人類健康的頭號敵人是不均衡的飲食，有研究組織在醫學期刊《刺針》發表報告，評估人類面對的各種健康風險，結果顯示全球死亡個案之中，每5個就有一個是和不健康的飲食有關，其中一個普及的問題，是有益的東西吃得太少。

提起健康飲食，人們經常警剔自己今日有否少鹽少糖，但除了多吃菜，很少問自己有甚麼是吃得太少，原來這個是個大問題。

由超過100個國家、近2,000位學者參與的研究計畫”全球疾病負擔”，會不定期分析全球死亡個案，評估各種健康因素引發的死亡風險，最新的報告已經出爐。

在2017年，全球有1,100萬人是因為飲食因素而導致死亡，按比例計即是每5個人便有一個是間接因為飲食不健康而死。

報告將飲食風險細分為15項，排首位的健康殺手是”鹽份過量”，因為心血管疾病致死非常普遍，而鹽份偏高引致血壓高，往往是心臟問題的導火線。

而排第二的健康殺手是吃得太少全穀食物，排第三的是吃得太少水果，第四是吃得太少果仁。

風險排第七的是纖維不足，第十一是鈣質不足，排十二是飲太多高糖飲品，十三是吃太多加工肉類，十五是吃太多紅肉。

整體結果令人意外的是，比起吃太多沒益的東西，吃太少有益的東西一樣構成相當高的健康風險，足以減少壽命，例如果仁類，專家指不少人單純以為果仁熱量高，其實果仁含有益的脂肪，但人類平均每日攝取果仁極少，只是佔推薦份量的一成二。

有趣的是，以上情況是全球性，和國家的發展程度沒大關係，例如美國、中國及巴西的飲食風險排名的出入不大。

報告指今次研究統合了1990年起的所有數據，是至今最全面的統計。