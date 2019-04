Facebook數億用戶紀錄暴露雲端伺服器

【KTSF 江良慧報導】

社交網站Facebook再被揭發用戶私隱漏洞,研究人員發現,有數以億計的Facebook的用戶紀錄,一直暴露在可供公眾下載的雲端伺服器。

網路安全公司Upguard週三表示,兩個第三方Facebook Apps發展商,把用戶數據儲存在公眾可以下載的Amazon雲端伺服器,當中包括評論、讚好和反應等,用戶活動記錄以及帳戶名稱等等多達5.4億項紀錄,目前還未知道總共有多少用戶受影響。

Upguard表示,這問題的原因似乎是Facebook一項功能,容許第三方發展商把Apps程式和網站結合。

Facebook發言人發表聲明表示,公司政策禁止在公共數據庫儲存Facebook資料,他們在知道問題後,已經立即聯絡Amazon把數據移除。

Facebook和第三方分享用戶數據的做法一直為人咎病,當中最廣為人知的是數據分析公司”劍橋分析”(Cambridge Analytica),”劍橋分析”被爆不當收集、不當使用近9,000萬Facebook用戶的數據。

Facebook在事後已經削減可以存取用戶數據的Apps的數目,但最新的事件就再次令人擔心,Facebook Apps蒐集了用戶資料後,這些資料去過甚麼地方。

