報告指埃航機師跟足程序應變但仍未能控制客機

埃塞俄比亞航空空難,初步調查指機師事發時已重複完全跟從波音提供的程序,但仍然控制不到客機,機頭不斷被指令向下,最終墜毀,建議生產商重新檢視防止失速系統,並在解決問題後,才安排737 MAX 8型號客機復飛。

空難發生三星期後,埃塞俄比亞交通部在首都亞的斯亞貝巴召開記者會,公布初步調查結果,確認肇事的波音737 MAX 8客機飛機結構設計無問題,已取得正常認證,機組人員亦具備所需的飛行資格及經驗,飛機起飛時亦正常,但飛行記錄儀及機艙語音記錄顯示,機師曾經重複執行波音提供的所有預定安全程序,但仍未能操控客機,機頭持續向下,最終客機墜毀。

調查人員又指並無發現傳送數據給防止失速系統的迎角傳感器有任何損毀,但客機機頭仍不斷被指令向下。

報告建議客機生產商波音公司有需要重新檢視防止失速系統,又建議民航部門確保生產商已解決系統的相關問題,才安排有關型號的客機復飛。埃塞俄比亞當局稱會研究,是否就空難採取法律行動。

航班編號ET302的波音737 MAX 8客機,3月10日由亞的斯亞貝巴出發,原定飛往肯尼亞首都內羅畢,但起飛後約6分鐘便在亞的斯亞貝巴附近一個小鎮墜毀,機上157人全部死亡。

埃航空難是波音737 MAX 8客機半年內第二宗致命事故,去年10月,印尼獅子航空一班同型號客機,在雅加達起飛後不久墜落爪哇海,機上189人罹難,空難亦懷疑跟客機的防止失速系統有關。

