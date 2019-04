國會民主黨人正式要求國稅局交出特朗普報稅表

【KTSF】

聯邦眾議院轄下的賦稅委員會,週三正式去信國稅局,要求局方在4月10日前,交出特朗普6年的報稅表,以及8個商業單位的業務紀錄。

這次美國45年來,國會首次要求審閱現任總統的報稅資料,眾院民主黨人此舉,預料會與特朗普政府觸發一場法律鬥爭。

特朗普過一直以正國稅局正審計其報稅表為由,現在不能公開報稅表,但其實即使被國稅局審查,也可以這樣做,1973年,前總統尼克遜便曾在國稅局審計下公開報稅表。

特朗普週三作出回應指,他”不傾向”向委員會交出報稅表,白宮發言人桑德斯週四表示,白宮沒有興趣去玩弄這些政治把戲,國會民主黨人明顯地非常熱衷花時間這樣做。

共和黨人亦批評,民主黨的做法是獵巫式的政治迫害,而且有侵犯私隱之嫌。

