國會民主黨人正式要求國稅局交出特朗普報稅表

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聯邦眾議院轄下的賦稅委員會，週三正式去信國稅局，要求局方在4月10日前，交出特朗普6年的報稅表，以及8個商業單位的業務紀錄。

這次美國45年來，國會首次要求審閱現任總統的報稅資料，眾院民主黨人此舉，預料會與特朗普政府觸發一場法律鬥爭。

特朗普過一直以正國稅局正審計其報稅表為由，現在不能公開報稅表，但其實即使被國稅局審查，也可以這樣做，1973年，前總統尼克遜便曾在國稅局審計下公開報稅表。

特朗普週三作出回應指，他”不傾向”向委員會交出報稅表，白宮發言人桑德斯週四表示，白宮沒有興趣去玩弄這些政治把戲，國會民主黨人明顯地非常熱衷花時間這樣做。

共和黨人亦批評，民主黨的做法是獵巫式的政治迫害，而且有侵犯私隱之嫌。

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