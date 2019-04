高錕遺孀香港成立基金會望增阿茲海默症支援（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

光纖之父高錕的遺孀黃美芸,在高錕獲得諾貝爾獎之後,回到香港成立基金會,希望藉由高錕的”名聲”,讓香港各界重視阿茲海默症,呼籲政府提供更多的支援及服務。

高錕在2009年獲得諾貝爾獎,他得阿茲海默症的消息才傳開,其實高錕在2002年被診斷出罹患阿茲海默症,他的妻子黃美芸發覺香港在阿茲海默症的支援及相關服務相當缺乏,因此藉著高錕的”名聲”,讓香港民眾重視這個疾病。

黃美芸說:”大家都覺得丟臉,所以把他們關在家裡,我們2009年回去,那時沒有太多普及知識,老人都關在家裡,直到高錕回到香港,他已經被媒體廣泛報導罹患阿茲海默症,他不窮,受高等教育,看起來健康,但是得了阿茲海默,所以這是有必要讓大家知道,任何社經地位都有可能得這個病。”

黃美芸2010年在香港成立高錕慈善基金,跟政府及相關非牟利團體合作。

黃美芸說:”因為香港是人口密度高的社區,高樓大廈,老人通常待在家裡,你需要有人帶他們出來,大家都在工作,小孩都有全職工,大部分都獨自一人,如果我們有大的箱型車,可以到定點,他們可以下來,我們提供免費的評估。”

高錕患病後,有段時間住在灣區,黃美芸看到,北加州阿茲海默症協會在華人社區的努力,她這次也應協會之邀,擔任星期六在南灣舉辦的華人阿茲海默症論壇主講人。

黃美芸說:”因為失智症病人在文化上有其必要性,你的病人知道甚麼,文化背景是正確的,比方說如果你在看護中心,如果他們唱的是西方的歌曲,華裔老人家就沒有參與感,你要有他們知道的歌曲。”

北加州阿茲海默症協會這幾年來在兩位華人社區外展經理的努力奔走下,幫助了許多家庭,她們也鼓勵民眾利用協會資源。

黃美芸說:”又沒有覺得要打911的時候,這時候該怎麼辦,誰能來幫我告訴我該怎麼做,所以協會有24小時專線,超過130種語言的線上翻譯,所有的訓練課程,從認識疾病的發展,早期的課程,中期的課程到晚期,該面對患者的改變,家庭的改變,我們提供很多照顧的學習團體。”

阿茲海默症協會24小時熱線是1-800-272-3900。

