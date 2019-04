舊金山華埠商舖漏水 商戶矛頭直指中央地鐵工程（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠多間商舖同時出現漏水的情況,浸濕多間地下貨倉,最嚴重的漏了十幾日仍然未停,不少商戶都將矛頭直指正在進行的中央地鐵工程,交通局週三在會議上解畫。

這些水兩星期前開始滲入魯廷樑(Frances Lu)位於Grant街夾Washington街的禮品店。

3月22日,魯廷樑開舖時,發現水不斷滲入地下室,他一個人徒手清理積水,用這個水桶裝了約50桶水。

不過,人手清理始終不夠快,魯廷樑於是自己買了泵及喉管,將水引到街上的坑渠。

魯廷樑說:”6時店舖關門,關門後每隔兩小時又過來看,看到8時、9時,就回去食一食飯,12時又回來,開車回來,第二天的6時又回來,就將水有多少就清多少,日日都是這樣,今日是第14日,都無辦法止到。”

魯廷樑表示,水浸初期,水位至少有4吋,怕水浸情況嚴重,試過獨自在貨倉裡過夜,每兩小時清除一次積水。

魯廷樑最初以為,雨水太多導致水浸,但後來發現晴天一樣滲水,在上星期通知水務局,但水務局檢查後無發現水管有問題,經測試後,又發現這些水並不是飲用水,而是地下水,水務局表示,漏水與局方無關。

魯廷樑於是聯絡渠務處,但因為漏出的水無氣味,處方亦表示不關他們的事,魯廷樑又試過聯絡5間通渠公司,無一間願意幫忙。

魯廷樑說:”看看誰人有辦法幫我停水,我不要求賠償什麼的,但起碼停了水,讓我不用那麼吃力,到現在,他們都猜是中央地鐵工程影響這裡。”

除了魯廷樑的店舖,Stockton街夾Washington街最少有兩間店舖都出現滲水的問題。

華埠參茸店店主鍾紹元說:”現在還有水滲出,所以今日我亦都請了人去整,去加固,即是封了水不能再入。”

舊金山交通局週三下午舉行會議講解中央地鐵工程的進度,並否認工程導致滲水的情況,指出如果工人弄穿水管,他們沒有可能不知道。

地鐵工程師指出,在華埠工地附近地底一帶安裝了多個電子脫水井,一旦有大量地下水湧入,會即時經由其他地下水管流出,無可能會流出地面。

中央地鐵華埠站工程師Wyman Lee說:”那些脫水井正常運作,通常我們是將水管移到脫水井的下方,你的地庫大約離地面十呎,我想告訴你的是,那些井的深度是離地面50呎。”

有商戶問交通局可否檢查一下究竟水從何來,局方表示,他們沒有辦法做,亦不是他們的職責範圍。

週三的會議結束後,魯廷樑的店舖亦突然停止漏水,至於原因則仍未有人解答到。

