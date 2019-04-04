舊金山華埠商舖漏水 商戶矛頭直指中央地鐵工程（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠多間商舖同時出現漏水的情況，浸濕多間地下貨倉，最嚴重的漏了十幾日仍然未停，不少商戶都將矛頭直指正在進行的中央地鐵工程，交通局週三在會議上解畫。

這些水兩星期前開始滲入魯廷樑（Frances Lu）位於Grant街夾Washington街的禮品店。

3月22日，魯廷樑開舖時，發現水不斷滲入地下室，他一個人徒手清理積水，用這個水桶裝了約50桶水。

不過，人手清理始終不夠快，魯廷樑於是自己買了泵及喉管，將水引到街上的坑渠。

魯廷樑說：”6時店舖關門，關門後每隔兩小時又過來看，看到8時、9時，就回去食一食飯，12時又回來，開車回來，第二天的6時又回來，就將水有多少就清多少，日日都是這樣，今日是第14日，都無辦法止到。”

魯廷樑表示，水浸初期，水位至少有4吋，怕水浸情況嚴重，試過獨自在貨倉裡過夜，每兩小時清除一次積水。

魯廷樑最初以為，雨水太多導致水浸，但後來發現晴天一樣滲水，在上星期通知水務局，但水務局檢查後無發現水管有問題，經測試後，又發現這些水並不是飲用水，而是地下水，水務局表示，漏水與局方無關。

魯廷樑於是聯絡渠務處，但因為漏出的水無氣味，處方亦表示不關他們的事，魯廷樑又試過聯絡5間通渠公司，無一間願意幫忙。

魯廷樑說：”看看誰人有辦法幫我停水，我不要求賠償什麼的，但起碼停了水，讓我不用那麼吃力，到現在，他們都猜是中央地鐵工程影響這裡。”

除了魯廷樑的店舖，Stockton街夾Washington街最少有兩間店舖都出現滲水的問題。

華埠參茸店店主鍾紹元說：”現在還有水滲出，所以今日我亦都請了人去整，去加固，即是封了水不能再入。”

舊金山交通局週三下午舉行會議講解中央地鐵工程的進度，並否認工程導致滲水的情況，指出如果工人弄穿水管，他們沒有可能不知道。

地鐵工程師指出，在華埠工地附近地底一帶安裝了多個電子脫水井，一旦有大量地下水湧入，會即時經由其他地下水管流出，無可能會流出地面。

中央地鐵華埠站工程師Wyman Lee說：”那些脫水井正常運作，通常我們是將水管移到脫水井的下方，你的地庫大約離地面十呎，我想告訴你的是，那些井的深度是離地面50呎。”

有商戶問交通局可否檢查一下究竟水從何來，局方表示，他們沒有辦法做，亦不是他們的職責範圍。

週三的會議結束後，魯廷樑的店舖亦突然停止漏水，至於原因則仍未有人解答到。

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