探討阿茲海默症：阿茲海默症診斷越早越好（三）

根據阿茲海默症協會做的調查,只有16%的長者接受對記憶的定期評估,這與大量長者定期做膽固醇、糖尿病檢查形成強烈的對比,醫生表示,阿茲海默症的診斷越早越好。

為了幫助及早發現問題,阿茲海默症協會制定阿茲海默症十大警訊,如果發現自己或親友出現任何一項警訊,就要看醫生找出原因。

舊金山加大神經科醫師蔡孟均說:”越早治療越好,是因為這幾年的一些科學研究會發覺,已經有症狀的病人,他們阿茲海默症疾病,頭腦裡面腦細胞的變化大概已經很久了,你如果症狀已經開始一年,事實上你腦內細胞變化可能已經有5、6、7、8年這麼久,所以現在很多研究人員認為,等到開始已經有明顯記憶力的變化,可能已經太晚了。”

蔡孟均醫師說,檢查有個好處,可以分辨究竟是老化造成的記憶力衰退,還是罹患了阿茲海默症,如果是後者,醫生可以用藥物來改善。

蔡孟均說:”有阿茲海默症的人,並不是只有記憶力不好,有的會焦躁不安,容易生氣或是有幻覺有幻想,這些都是藥物可以幫助的。”

目前科學家已經證實,阿茲海默症患者的腦部有類澱粉蛋白堆積,或叫Tau蛋白,在過去要等到病人去世後解剖才發現,現在已經可以用醫學影像檢查出來,但往往都為實已晚。

蔡孟均說:”現在很多科學家在找Biomarker生物指標,某種可以在身體裡面用科學儀器來檢查的東西,來代表阿茲海默症的嚴重度,這個將來如果發現的話,會對我們藥物開發幫助很大,舉例來說,血糖就是糖尿病的生物指標,所以現在開發糖尿病的藥,就不需要等到糖尿病,有沒有心臟病,還是腳會不會被截肢,還是眼睛會不會不好,不需等那麼久,看血糖就好。”

到目前還沒有一種藥,可以治療阿茲海默症,不少藥廠及生技公司花了十年以上時間研究開發新藥,都在最後一個階段,被FDA刷下來,目前同時在Denali Therapeutics擔任副醫療總監的蔡孟均,對阿茲海默症的解藥還是有信心。

蔡孟均說:”現在科學家也發現,阿茲海默症腦內不只蛋白質有變化,也有發炎的變化,所以也有不同科學家開發藥物對準腦內發炎,而不是只有對這些蛋白質。”

蔡孟均將在4月6日華人阿茲海默症論壇談阿茲海默症的診斷,民眾可以上網報名。

