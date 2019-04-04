探討阿茲海默症：阿茲海默症診斷越早越好（三）

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【KTSF 萬若全報導】

根據阿茲海默症協會做的調查，只有16%的長者接受對記憶的定期評估，這與大量長者定期做膽固醇、糖尿病檢查形成強烈的對比，醫生表示，阿茲海默症的診斷越早越好。

為了幫助及早發現問題，阿茲海默症協會制定阿茲海默症十大警訊，如果發現自己或親友出現任何一項警訊，就要看醫生找出原因。

舊金山加大神經科醫師蔡孟均說：”越早治療越好，是因為這幾年的一些科學研究會發覺，已經有症狀的病人，他們阿茲海默症疾病，頭腦裡面腦細胞的變化大概已經很久了，你如果症狀已經開始一年，事實上你腦內細胞變化可能已經有5、6、7、8年這麼久，所以現在很多研究人員認為，等到開始已經有明顯記憶力的變化，可能已經太晚了。”

蔡孟均醫師說，檢查有個好處，可以分辨究竟是老化造成的記憶力衰退，還是罹患了阿茲海默症，如果是後者，醫生可以用藥物來改善。

蔡孟均說：”有阿茲海默症的人，並不是只有記憶力不好，有的會焦躁不安，容易生氣或是有幻覺有幻想，這些都是藥物可以幫助的。”

目前科學家已經證實，阿茲海默症患者的腦部有類澱粉蛋白堆積，或叫Tau蛋白，在過去要等到病人去世後解剖才發現，現在已經可以用醫學影像檢查出來，但往往都為實已晚。

蔡孟均說：”現在很多科學家在找Biomarker生物指標，某種可以在身體裡面用科學儀器來檢查的東西，來代表阿茲海默症的嚴重度，這個將來如果發現的話，會對我們藥物開發幫助很大，舉例來說，血糖就是糖尿病的生物指標，所以現在開發糖尿病的藥，就不需要等到糖尿病，有沒有心臟病，還是腳會不會被截肢，還是眼睛會不會不好，不需等那麼久，看血糖就好。”

到目前還沒有一種藥，可以治療阿茲海默症，不少藥廠及生技公司花了十年以上時間研究開發新藥，都在最後一個階段，被FDA刷下來，目前同時在Denali Therapeutics擔任副醫療總監的蔡孟均，對阿茲海默症的解藥還是有信心。

蔡孟均說：”現在科學家也發現，阿茲海默症腦內不只蛋白質有變化，也有發炎的變化，所以也有不同科學家開發藥物對準腦內發炎，而不是只有對這些蛋白質。”

蔡孟均將在4月6日華人阿茲海默症論壇談阿茲海默症的診斷，民眾可以上網報名。

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