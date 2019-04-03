灣區週五迎大氣河風暴 Sierra山區積雪超正常

【KTSF 黃恩光報導】

一股較弱的大氣河風暴將於週五為灣區帶來4月份首場大雨，另外，加州最新的降雪測量又有好消息。

加州水資源管理局的人員週二在Tahoe湖附近的Phillips Station測量降雪量，積雪深度達到106.5吋，雪水量達到51吋，Sierra Nevada的積雪量是正常的一倍半有多，對於加州的供水是好消息。

不過，當局也擔心春天積雪溶解時會增加水塘滿溢氾濫的機會。

兩年前，北加州Oroville大水壩的洩洪水道在雨季中損壞，差點造成洪水氾濫的災難，政府撥出超過十億元興建新的洩洪水道，已經落成 並且週二開始排水，減輕水庫的壓力。

州水資源管理局指出，加州自從這個雨季開始至今，迎接了最少30個大氣河風暴，帶來大量雨水。

國家氣象局預測，一股來自東太平洋，含有大量水汽的風暴，將於週四晚上抵達灣區，預料由週四到週五，舊金山會有半吋到一吋降雨，北灣地區的降雨量最高達到3吋。

不過氣象局表示，這股大氣河風暴較小和較弱，不會對灣區造成太大的影響。

週三是本週最乾爽的一天，週四有四成機會下雨。

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