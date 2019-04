灣區週五迎大氣河風暴 Sierra山區積雪超正常

【KTSF 黃恩光報導】

一股較弱的大氣河風暴將於週五為灣區帶來4月份首場大雨,另外,加州最新的降雪測量又有好消息。

加州水資源管理局的人員週二在Tahoe湖附近的Phillips Station測量降雪量,積雪深度達到106.5吋,雪水量達到51吋,Sierra Nevada的積雪量是正常的一倍半有多,對於加州的供水是好消息。

不過,當局也擔心春天積雪溶解時會增加水塘滿溢氾濫的機會。

兩年前,北加州Oroville大水壩的洩洪水道在雨季中損壞,差點造成洪水氾濫的災難,政府撥出超過十億元興建新的洩洪水道,已經落成 並且週二開始排水,減輕水庫的壓力。

州水資源管理局指出,加州自從這個雨季開始至今,迎接了最少30個大氣河風暴,帶來大量雨水。

國家氣象局預測,一股來自東太平洋,含有大量水汽的風暴,將於週四晚上抵達灣區,預料由週四到週五,舊金山會有半吋到一吋降雨,北灣地區的降雨量最高達到3吋。

不過氣象局表示,這股大氣河風暴較小和較弱,不會對灣區造成太大的影響。

週三是本週最乾爽的一天,週四有四成機會下雨。

