特朗普稱2020年大選過後再推動健保改革

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統表示，要到2020年大選過後，才表決健保改革方案，立即惹來民主黨人大力抨擊，指共和黨人根本想不出任何健保方案。

特朗普週一晚發出連串推文，表示目前沒有健保立法，要到2020大選過後才推動健保改革。

特朗普說：”我們將贏得大選，我們將有非常好機會保住眾議院，我們將表決最好的健保方案。”

民主黨人立即回應說，這個證明特朗普和共和黨人，除了懂得廢除奧巴馬健保之外，就不知如何搞好健保，也想不出任何替代方案。

聯邦參議院少數黨領袖舒默說：”昨晚，總統發推文說，他們將於2021年提出健保計劃，即是說: 他們沒有健保計劃。”

民主黨人也嘲笑特朗普，無履行承諾去改革健保，但白宮發言人指，是民主黨人不願意與特朗普合作，去修補破碎的醫保或移民系統。

特朗普近日來揚言，可能會採取法律行動，來全面終止奧巴馬健保，共和黨人將於未來幾個月推出對大部份人來說成本較低的健保計劃。

特朗普曾經在2016大選時，誓言要廢除和取代奧巴馬健保，雖然當初參眾兩院都是由共和黨控制，但在他頭兩年任期內並無這樣做。

特朗普指，民主黨人正尋求一個社會主義式的健保，整個策劃是災難，部份民主黨人主張公營的全民健保，預料健保改革將會成為大選主要議題。

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