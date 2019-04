特朗普稱2020年大選過後再推動健保改革

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統表示,要到2020年大選過後,才表決健保改革方案,立即惹來民主黨人大力抨擊,指共和黨人根本想不出任何健保方案。

特朗普週一晚發出連串推文,表示目前沒有健保立法,要到2020大選過後才推動健保改革。

特朗普說:”我們將贏得大選,我們將有非常好機會保住眾議院,我們將表決最好的健保方案。”

民主黨人立即回應說,這個證明特朗普和共和黨人,除了懂得廢除奧巴馬健保之外,就不知如何搞好健保,也想不出任何替代方案。

聯邦參議院少數黨領袖舒默說:”昨晚,總統發推文說,他們將於2021年提出健保計劃,即是說: 他們沒有健保計劃。”

民主黨人也嘲笑特朗普,無履行承諾去改革健保,但白宮發言人指,是民主黨人不願意與特朗普合作,去修補破碎的醫保或移民系統。

特朗普近日來揚言,可能會採取法律行動,來全面終止奧巴馬健保,共和黨人將於未來幾個月推出對大部份人來說成本較低的健保計劃。

特朗普曾經在2016大選時,誓言要廢除和取代奧巴馬健保,雖然當初參眾兩院都是由共和黨控制,但在他頭兩年任期內並無這樣做。

特朗普指,民主黨人正尋求一個社會主義式的健保,整個策劃是災難,部份民主黨人主張公營的全民健保,預料健保改革將會成為大選主要議題。

