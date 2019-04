南舊金山購物廣場發生持械劫案 警拘3疑犯

【KTSF 黃恩光報導】

南舊金山一個有許多亞裔光顧的購物廣場發生持械搶劫案,有機智的路人及時記下疑犯駕駛汽車的車牌號碼,協助警方很快拘捕了疑犯。

案發地點是Westborough大道2200號地段的購物廣場,南舊金山警方表示,星期日傍晚將近7點,兩個賊人在停車場用槍指嚇一對年長的夫婦,搶走他們的財物和現金,兩名事主沒有受傷。

賊人得手之後登上一輛接應的2013年Nissan Altima汽車,然後逃離現場。

當時一名目擊者記下汽車的車牌號碼,交給警方,不久之後,Daly City警方就截停賊人乘坐的汽車,拘捕兩個涉嫌搶劫的疑犯,以及負責開車的司機。

警方表示,3個疑犯都是東灣Vallejo市的居民。

