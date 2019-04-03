南加醫院被控安裝偷拍裝置 拍下女病人接受手術情況

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南加州聖地牙哥一間醫院，被爆出曾偷拍女病人接受手術的情況，當中包括孕婦分娩的過程，至少80名婦女已對醫院提出集體訴訟，指控醫院侵犯她們的私隱。

事發於Sharp Grossmont醫院，訴訟指醫院有3間手術室安裝了偷拍裝置，醫院說安裝偷拍裝置的目的，是要捉拿那些偷走藥物的人，不過醫院也承認，視頻中有拍攝到病人。

訴訟指出，在2012年7月至2013年6月期間，可能有多達1,800名女病人被偷拍，視頻拍下女病人接受麻醉後失去知覺的狀況，以及被除下衣服，接受手術的過程。

有婦人報稱，她在該間醫院接受剖腹生產時被偷拍。

訴訟指控醫院侵犯她們的私隱及處事疏忽，原告在訴訟中要求醫院作出賠償，但沒有列明金額。

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