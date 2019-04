南加醫院被控安裝偷拍裝置 拍下女病人接受手術情況

【KTSF】

南加州聖地牙哥一間醫院,被爆出曾偷拍女病人接受手術的情況,當中包括孕婦分娩的過程,至少80名婦女已對醫院提出集體訴訟,指控醫院侵犯她們的私隱。

事發於Sharp Grossmont醫院,訴訟指醫院有3間手術室安裝了偷拍裝置,醫院說安裝偷拍裝置的目的,是要捉拿那些偷走藥物的人,不過醫院也承認,視頻中有拍攝到病人。

訴訟指出,在2012年7月至2013年6月期間,可能有多達1,800名女病人被偷拍,視頻拍下女病人接受麻醉後失去知覺的狀況,以及被除下衣服,接受手術的過程。

有婦人報稱,她在該間醫院接受剖腹生產時被偷拍。

訴訟指控醫院侵犯她們的私隱及處事疏忽,原告在訴訟中要求醫院作出賠償,但沒有列明金額。

