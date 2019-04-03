舊金山新提案防止可負擔單位因物業轉讓流失（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

為了保留更多可負擔及受租管的單位，不會因為物業轉手而流失，舊金山市參事李麗嫦（Sandra Lee Fewer）提案，當有物業出售時，賣方需要先通知非牟利的房屋管理公司，讓他們可以優先考慮是否出價購買。

李麗嫦提出的社區房屋優先投標權法例COPA，規定有物業或空置用地出售時，賣方必須要預先通知一些認證的非牟利房屋管理機構，例如是華協中心等，讓這些有興趣的機構優先開價購買大廈，避免物業出售給私人管理公司後，當中的可負擔或受租管的單位可能因此流失。

李麗嫦說：”我們見到一些12個單位，有時15個單位的大廈，所有租客都住了很久，很多都是長者，當大廈出售後，他們無辦法繼續住在大廈裡，這條法例會幫到他們讓非牟利機構購買，然後永久保存為可負擔。”

李麗嫦強調，法案並不干預自由市場買賣，當非牟利機構出價後，賣家絕對可以不接納，改為賣給其他人。

不過如果賣家決定賣給非牟利機構，就會有優惠，市府會降低當中需繳付的物業轉讓稅。

李麗嫦說：”只是非牟利機構有優先權去開價，賣家可以拒絕，法案不是指機構一開價，就必須要賣給他們，這是絕對不正確。”

這項法案獲得11名市參事中9名的聯署支持，並將於週三的預算及財務委員會上討論。

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