舊金山新提案防止可負擔單位因物業轉讓流失（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

為了保留更多可負擔及受租管的單位,不會因為物業轉手而流失,舊金山市參事李麗嫦(Sandra Lee Fewer)提案,當有物業出售時,賣方需要先通知非牟利的房屋管理公司,讓他們可以優先考慮是否出價購買。

李麗嫦提出的社區房屋優先投標權法例COPA,規定有物業或空置用地出售時,賣方必須要預先通知一些認證的非牟利房屋管理機構,例如是華協中心等,讓這些有興趣的機構優先開價購買大廈,避免物業出售給私人管理公司後,當中的可負擔或受租管的單位可能因此流失。

李麗嫦說:”我們見到一些12個單位,有時15個單位的大廈,所有租客都住了很久,很多都是長者,當大廈出售後,他們無辦法繼續住在大廈裡,這條法例會幫到他們讓非牟利機構購買,然後永久保存為可負擔。”

李麗嫦強調,法案並不干預自由市場買賣,當非牟利機構出價後,賣家絕對可以不接納,改為賣給其他人。

不過如果賣家決定賣給非牟利機構,就會有優惠,市府會降低當中需繳付的物業轉讓稅。

李麗嫦說:”只是非牟利機構有優先權去開價,賣家可以拒絕,法案不是指機構一開價,就必須要賣給他們,這是絕對不正確。”

這項法案獲得11名市參事中9名的聯署支持,並將於週三的預算及財務委員會上討論。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。