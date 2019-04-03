Millbrae市議會討論Gateway項目酒店設計方案（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

中半島Millbrae市討論已久的Gateway at Millbrae Station開發計劃，上個月底基本已獲市議會通過，唯一仍未最後定案的，只有酒店的內外設計方案，市議會於週二晚再度討論。

Gateway at Millbrae Station項目，計劃興建4棟建築，樓高4到7層，當中有兩棟住宅公寓，一棟會建300個市場價位的單位，額外還有20個可負擔至中位價單位。

住宅公寓的一樓則是13,000多平方呎商業面積，另一棟則是專為軍人而建的80個可負擔單位，此外還有一棟有37,000多平方呎辦公及零售面積的建築。

Millbrae station發展項目也包括興建酒店，附近的商戶表示，酒店也會帶來車流量，可能會令El Camino Real一帶的交通更加繁忙和擁擠。

新天生超市老闆Vivian說：”酒店進駐我們Millbrae發展很好，會幫Millbrae帶來好多收入，但有另外一樣要考慮的是，你知道Millbrae Avenue和El Camino Real那裡的交通非常擁擠，我擔心有新的發展項目，有新的商戶來，那裡的交通該怎樣控制呢？我覺得這是考慮的原因之一，另外我認為停車也許會是另一個問題。”

市議會週二晚的會議專門討論酒店的內外設計及選材等，還會討論週邊公共區域的藝術擺設、牌匾、放置自行車的車架等公共設施，至於酒店的內部設計，則初步訂位為三星級，計劃建帶廚房的studio式酒店房間。

這個計劃令部分Millbrae居民感到失望，認為該市缺少的是高檔酒店。

Vivian說：”除了商戶之外，其他市民也都希望酒店高檔一些，起碼四星，這樣我心裡覺得會比較好。”

居民擔心的另一個問題，則是車站附近人流增加，也可能衍生治安問題，預計市議會將在下次會議中，再確定酒店設計的最後樣本。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。