Millbrae市議會討論Gateway項目酒店設計方案（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

中半島Millbrae市討論已久的Gateway at Millbrae Station開發計劃,上個月底基本已獲市議會通過,唯一仍未最後定案的,只有酒店的內外設計方案,市議會於週二晚再度討論。

Gateway at Millbrae Station項目,計劃興建4棟建築,樓高4到7層,當中有兩棟住宅公寓,一棟會建300個市場價位的單位,額外還有20個可負擔至中位價單位。

住宅公寓的一樓則是13,000多平方呎商業面積,另一棟則是專為軍人而建的80個可負擔單位,此外還有一棟有37,000多平方呎辦公及零售面積的建築。

Millbrae station發展項目也包括興建酒店,附近的商戶表示,酒店也會帶來車流量,可能會令El Camino Real一帶的交通更加繁忙和擁擠。

新天生超市老闆Vivian說:”酒店進駐我們Millbrae發展很好,會幫Millbrae帶來好多收入,但有另外一樣要考慮的是,你知道Millbrae Avenue和El Camino Real那裡的交通非常擁擠,我擔心有新的發展項目,有新的商戶來,那裡的交通該怎樣控制呢?我覺得這是考慮的原因之一,另外我認為停車也許會是另一個問題。”

市議會週二晚的會議專門討論酒店的內外設計及選材等,還會討論週邊公共區域的藝術擺設、牌匾、放置自行車的車架等公共設施,至於酒店的內部設計,則初步訂位為三星級,計劃建帶廚房的studio式酒店房間。

這個計劃令部分Millbrae居民感到失望,認為該市缺少的是高檔酒店。

Vivian說:”除了商戶之外,其他市民也都希望酒店高檔一些,起碼四星,這樣我心裡覺得會比較好。”

居民擔心的另一個問題,則是車站附近人流增加,也可能衍生治安問題,預計市議會將在下次會議中,再確定酒店設計的最後樣本。

