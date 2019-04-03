美國麻疹病例再急升 今年為止近400宗

【KTSF 馮政浩報導】

麻疹在美國曾經非常嚴重，一年死500人，但自從1963年發明預防疫苗之後，數字下降，到2000年變成零個案，但最近病例忽然急升，到3月底為止，已經有接近400宗。

根據聯邦疾病防控中心（CDC），2019年到現時為止的麻疹個案，是自從2000年以來第二高，全美國通報了387宗確診病例。

Sanjay Gupta醫生說：”有15個不同地點出現麻疹，如果同一個地方區之內有，三個或以上的人患麻疹，即被定義疫症地區，全國現有6個這類的疫區。”

上星期，紐約州的Rockland縣宣布進入緊急狀態，當地有超過150個確診病患。

縣政府為了阻截疫症繼續傳播，未打過疫苗的未成年人士，禁止進入公眾地方。

這次的麻疹疫情，相信是由到過國外的旅客帶回來美國。

麻疹有高度傳染性，當患者咳嗽或打噴嚏，可以透過空氣傳播，直接接觸也可以染病。

麻疹病癥包括發高燒、出紅疹、鼻塞、眼睛發紅。

雖然這些病徵也許在兩個星期會自動消失，嚴重的情況可能會致命。

CDC表示，預防麻疹的MMR疫苗，有效程度達93%至97%，建議1歲到6歲的兒童都去接種。

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