光纖之父遺孀高黃美芸受訪 談高錕晚年狀況（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

本週六將在南灣舉辦的華人阿茲海默症論壇，邀請到已故諾貝爾獎得主高錕博士夫人高黃美芸女士擔任主講人，高黃美芸週二接受本台專訪，談到高錕晚年的狀況。

光纖之父高錕去年9月逝世，享年84歲，其妻黃美芸事躬必親，照顧高錕到最後一刻。

根據黃美芸說法，高錕儘管沒有記憶，但是身體非常健朗，因為支氣管炎送到醫院後，沒多久高錕走了，很無法接受。

黃美芸說：”在醫院5星期，讓他餓，沒有營養。”

高錕過世後，黃美芸時時刻刻都想著他。

黃美芸說：”他是我最好朋友，不過我知道人已經慢慢的走了，因他已經不能說話，我經常跟他聊天，都知道，接受將遲早會走的，但沒想過會這麼快，忽然地走。”

她談到照顧高錕最困難的時候：”最難的就是初期，因為他自己留意有問題，我又不了解，因為那個時代沒有幫手，沒有人知道這個症狀，以為是老人家傻了。”

高錕學識淵博，是黃美芸學習的對象，兩人無所不談，隨著高錕記憶力喪失，黃美芸想的永遠是兩人最開心的時刻。

黃美芸說：”最好的就是交往的時候，很多其他記者都曾問我，交往時你們還不熟悉，但你知道有化學作用，就是有些甚麼的，很疼他，但尚未很了解他，就像洋蔥，一層一層地剝開，更多的認識他，我了解他多些，他也了解我多些，那是最開心的時間。”

黃美芸週二出席華人阿茲海默症論壇記者會，華裔社區民眾可以藉著這個一年一度大型論壇，了解阿茲海默症及相關失智症新知，聆聽與疾病共處的家庭故事。

黃美芸說，她要藉論壇傳達一個訊息，就是不要歧視阿茲海默症病患。

黃美芸說：”關心的是有人歧視腦退化人，避開他們，你要記得他們也是人，他們知道痛，知道開心不開心，他們也會抑鬱生氣的，他們也會很害怕，因為他們甚麼都不明白會，會害怕，如果大家可以幫他安慰他，讓他開開心心。”

高錕過世後，黃美芸在香港成立高錕慈善基金，下集帶您了解香港阿茲海默症的照護現狀。

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