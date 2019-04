光纖之父遺孀高黃美芸受訪 談高錕晚年狀況（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

本週六將在南灣舉辦的華人阿茲海默症論壇,邀請到已故諾貝爾獎得主高錕博士夫人高黃美芸女士擔任主講人,高黃美芸週二接受本台專訪,談到高錕晚年的狀況。

光纖之父高錕去年9月逝世,享年84歲,其妻黃美芸事躬必親,照顧高錕到最後一刻。

根據黃美芸說法,高錕儘管沒有記憶,但是身體非常健朗,因為支氣管炎送到醫院後,沒多久高錕走了,很無法接受。

黃美芸說:”在醫院5星期,讓他餓,沒有營養。”

高錕過世後,黃美芸時時刻刻都想著他。

黃美芸說:”他是我最好朋友,不過我知道人已經慢慢的走了,因他已經不能說話,我經常跟他聊天,都知道,接受將遲早會走的,但沒想過會這麼快,忽然地走。”

她談到照顧高錕最困難的時候:”最難的就是初期,因為他自己留意有問題,我又不了解,因為那個時代沒有幫手,沒有人知道這個症狀,以為是老人家傻了。”

高錕學識淵博,是黃美芸學習的對象,兩人無所不談,隨著高錕記憶力喪失,黃美芸想的永遠是兩人最開心的時刻。

黃美芸說:”最好的就是交往的時候,很多其他記者都曾問我,交往時你們還不熟悉,但你知道有化學作用,就是有些甚麼的,很疼他,但尚未很了解他,就像洋蔥,一層一層地剝開,更多的認識他,我了解他多些,他也了解我多些,那是最開心的時間。”

黃美芸週二出席華人阿茲海默症論壇記者會,華裔社區民眾可以藉著這個一年一度大型論壇,了解阿茲海默症及相關失智症新知,聆聽與疾病共處的家庭故事。

黃美芸說,她要藉論壇傳達一個訊息,就是不要歧視阿茲海默症病患。

黃美芸說:”關心的是有人歧視腦退化人,避開他們,你要記得他們也是人,他們知道痛,知道開心不開心,他們也會抑鬱生氣的,他們也會很害怕,因為他們甚麼都不明白會,會害怕,如果大家可以幫他安慰他,讓他開開心心。”

高錕過世後,黃美芸在香港成立高錕慈善基金,下集帶您了解香港阿茲海默症的照護現狀。

