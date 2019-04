【i-CABLE】

英國首相文翠珊決定再次向歐盟申請短暫押後脫歐期限後,與在野工黨黨魁科爾賓會面,尋求合作。

文翠珊與科爾賓當地周三在下議院會面,商討能夠獲國會通過的脫歐方案。首相府發言人稱,視乎兩人磋商進展,如有需要,雙方翌日或會繼續談判。

工黨發言人則稱,科爾賓沒有為談判設限,屆時會就脫歐後英國與歐盟關係向文翠珊提出建議,但強調不會要求舉行第二次脫歐公投。

歐盟則稱,若果英國未能在下周五脫歐限期前通過《脫歐協議草案》,便不會獲短暫延長脫歐期限。文翠珊與科爾賓會面前強調,雙方對於脫歐部分議題看法一致,會嘗試合作讓英國有序脫歐。

