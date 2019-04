華婦持有毒軟件 非法進入特朗普佛州渡假村被捕

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統上週末返回他在佛羅里達州的Mar-a-Lago渡假村度週末,期間一個華裔女人因為非法進入被捕,當時該女人身上有兩本中國護照,和攜帶裝有有毒軟件的USB手指。

根據法庭文件,32歲女人Yujing Zhang,上週六下午在渡假村門外向特勤人員表示,自己是渡假村會員,要入內游泳,並出示護照。

特勤人員發現,會員名單上沒有Zhang的名字,但渡假村一名經理,以為Zhang是一名會員的女兒,但當Zhang被問及是否該會員的女兒時,她並沒有確實回應。

特勤人員和經理都以為,只是她英語不好所以讓她進入,但Zhang進入後又改口,向接待處表示自己是來參加聯合國華美協會當晚一個活動,但由於沒有該活動,於是再找另一名特勤人員。

根據該名特勤人員,Zhang當時表示,自己是要出席一項美國華人活動,所以提早來熟習環境和拍照,明顯和她在渡假村外所講的不同。

之後她更出示請柬,但由於是全中文,特勤人員也不知道真偽。

Zhang被帶離開渡假村,並獲告知她不可以進入,但Zhang和特勤人員爭辯,於是特勤人員把Zhang帶返當地特勤局問話,期間發現Zhang其實可以講流利英語。

她表示,自己從上海來到美國,是應一個網友Charlie邀請,到渡假村和特朗普家族成員談中美經濟關係。

Zhang最後被起訴向聯邦人員作虛假聲明,和非法進入受管制地區,她面臨最高刑罰是入獄5年和罰款25萬。

