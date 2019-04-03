華婦持有毒軟件 非法進入特朗普佛州渡假村被捕

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統上週末返回他在佛羅里達州的Mar-a-Lago渡假村度週末，期間一個華裔女人因為非法進入被捕，當時該女人身上有兩本中國護照，和攜帶裝有有毒軟件的USB手指。

根據法庭文件，32歲女人Yujing Zhang，上週六下午在渡假村門外向特勤人員表示，自己是渡假村會員，要入內游泳，並出示護照。

特勤人員發現，會員名單上沒有Zhang的名字，但渡假村一名經理，以為Zhang是一名會員的女兒，但當Zhang被問及是否該會員的女兒時，她並沒有確實回應。

特勤人員和經理都以為，只是她英語不好所以讓她進入，但Zhang進入後又改口，向接待處表示自己是來參加聯合國華美協會當晚一個活動，但由於沒有該活動，於是再找另一名特勤人員。

根據該名特勤人員，Zhang當時表示，自己是要出席一項美國華人活動，所以提早來熟習環境和拍照，明顯和她在渡假村外所講的不同。

之後她更出示請柬，但由於是全中文，特勤人員也不知道真偽。

Zhang被帶離開渡假村，並獲告知她不可以進入，但Zhang和特勤人員爭辯，於是特勤人員把Zhang帶返當地特勤局問話，期間發現Zhang其實可以講流利英語。

她表示，自己從上海來到美國，是應一個網友Charlie邀請，到渡假村和特朗普家族成員談中美經濟關係。

Zhang最後被起訴向聯邦人員作虛假聲明，和非法進入受管制地區，她面臨最高刑罰是入獄5年和罰款25萬。

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