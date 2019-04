眾院司法委員會通過發傳票索閱整份通俄案報告

【KTSF】

聯邦眾議院司法委員會週三表決通過向司法部發傳票,要求司法部長交出由特別檢控官穆勒撰寫的整份通俄案調查報告。

司法委員會週三以24票對17票,通過授權司法委員會主席Jerrold Nadler向司法部發出傳票,索閱未經刪減的穆勒報告,民主黨議員在表決中全部投贊成票,共和黨議員則全部投反對票。

眾議院民主黨人原本要求司法部長巴爾(William Barr)在週二或之前,交出整份穆勒報告,但巴爾沒有理會,於上週向司法委員會表示正在準備一份經刪改的版本,估計在4月中向國會提交。

但民主黨人認為這並不足夠,他們希望取得整份報告,即使當中有些內容不適宜向公眾公開。

Nadler表示,他不會立即向司法部發傳票,他會給予巴爾時間改變主意,如果他拒絕合作,他才會發傳票。

Nadler說,司法委員會要取得整份報告,因為要決定總統有否濫用權力,應該是由國會議員,而非司法部長定奪。

