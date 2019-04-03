搵屋住專題：舊金山Dogpatch全新可負擔單位出售（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山Dogpatch有全新公寓大樓落成，當中有6個單位作為可負擔單位出售。

公寓大樓位於Tennessee街901號，當中有Studio開放式公寓，一房一浴單位，和兩房兩浴單位各兩個，面積從348平方英呎到757平方英呎不等。

售價分帶車位和不帶車位，開放式公寓帶車位售價約315,000元，一房單位則是約364,000元，兩房則是約41萬元。

如果不帶車位，售價會便宜2萬多到4萬多不等。

HOA也一樣，帶車位的每月要542元至682元不等，不帶車位每月則少約80元，但是只有5個車位提供給這6個可負擔單位。

申請家庭年收入不得超過地區收入中位數，一人家庭年收入不得超過82,900元，兩人家庭則是94,700元，3人家庭為106,550元。

申請人還需要有首次置業人士教育講座證書和房屋貸款預審批。

這6個單位會在4月6號、9號和13號下午分別對民眾開放參觀，申請截止日期為4月22日下午5點，只接受紙質申請表。

申請家庭內有最少一個成員在舊金山居住和工作，會在抽籤時獲得優先，還有其他優先的條件。

查詢詳情，請點擊：https://sfmohcd.org/bmr-new-901-tennessee

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