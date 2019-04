當局審批趨嚴 H-1B工作簽證申請料連續三年下跌

【KTSF 歐志洲報導】

美國僱主從4月1日開始,可以為他們打算聘請的外籍人士申請H-1B工作簽證,但是多數僱主和移民律師認為,今年的申請人數會是第三年下降。

美國目前每年可以發65,000個新的H-1B簽證,再有2萬個新簽證,專門給持有美國頒發的碩士學位的申請人。

特朗普總統和一些電腦機構呼籲科技公司多僱用美國現有的科技人才,自從2017年4月,特朗普發出”買美國貨、僱用美國人”的行政令之後,申請H-1B工作簽證的人,從2016年的236,000,下跌到去年的190,000,預計今年將再下跌。

一些小型公司表示,因為當局會嚴格審查申請,也不一定會批准,所以他們已經少僱用外籍人才。

但一些較大規模的公司,乾脆選擇在國外設立營運部,以便就地僱用人才。

而在灣區,去年獲得最多H-1B簽證的科技公司,分別是谷歌、蘋果、Facebook、Cisco和HCL America。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。